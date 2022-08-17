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Dünya

Çin'in tatbikatlarının Tokyo-Pekin ilişkilerini bozmasından endişe ediliyor

Japonya ve Çin hükümet temsilcileri, Çin'in ay başındaki askeri tatbikatlarının, ikili ilişkileri bozabileceği ihtimaline karşı yüksek düzeyli güvenlik müzakereleri düzenleyecek.

Ahmet Furkan Mercan, Emre Aytekin   | 17.08.2022
Çin'in tatbikatlarının Tokyo-Pekin ilişkilerini bozmasından endişe ediliyor

Tokyo

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi liderliğindeki heyetin Tayvan'ı ziyareti sıralarında Çin'in ada yakınlarında düzenlediği askeri tatbikatları yansımaları sürüyor.

Kyodo ajansının haberine göre, heyetin ziyareti sonrası Çin'in askeri tatbikatlarının, ikili ilişkileri kötüleştirmesini engellemek üzere Tokyo-Pekin temsilcileri Çin'de planlanan zirvede buluşmaya hazırlanıyor.

Zirvede Japonya Ulusal Güvenlik Danışmanı Akiba Takeo ile Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkezi Komitesi Dışişleri Komisyonu Ofisi Direktörü Yang Cieçı buluşacak.

Japon tarafının zirvede, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi'nin ziyaretleri sonrası düzenlenen tatbikatların, ilişkilerin kötüleştirebileceğine yönelik endişelerini aktaracağı kaydedildi.

Ülkesinin, füze denemelerine yönelik protestosunu yenilemeye hazırlanan Akiba, Doğu Çin Denizindeki tartışmalı Senkaku Adaları etrafında Çin'e ait sahil güvenlik gemilerinin Japon karasu ihlallerini durdurmasını talep edecek.

Çin, Japonya'nın Tayvan sorununa karışmasını istemiyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlediği günlük basın toplantısında, Japon medyasında görüşmede Tayvan konusunun gündeme geleceğine ilişkin haberlere ilişkin sorulan soruya verdiği yanıtta, "Tayvan sorunu Çin'in iç meselesidir, hiçbir yabancı ülkenin müdahale etmeye hakkı yoktur." dedi.

Sözcü Vang, Japonya'ya ikili ilişkilerin geliştirilmesi konusundaki taahhüdüne uyması çağrısında bulundu.

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan'ı ziyareti, Ada'yı topraklarının parçası olarak gören Pekin'in tepkisine sebep olmuştu.

Çin ordusu Tayvan çevresindeki sularda ve hava sahasında askeri tatbikatlar düzenlemişti. Ada'nın çevresinde fiili bir abluka oluşturan tatbikatlar sırasında Çin ana karasından ateşlenen 11 güdümlü füzenin Tayvan çevresine düştüğünü bildirmişti.

Japonya, Çin'in ateşlediği güdümlü füzelerden bazılarının Münhasır Ekonomik Bölgesine (MEB) düştüğünü belirterek olayı protesto etmişti.

Pelosi, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Ada'yı 25 yıl aradan sonra ziyaret eden ilk ABD Temsilciler Meclisi Başkanı olmuştu. Daha önce 1997'de Newt Gingrich, bu görevi yürütürken Tayvan'ı ziyaret etmişti.

Pekin, "tek Çin ilkesini" vurgulayarak Tayvan'ın dünya ülkeleriyle müstakil diplomatik ilişkiler kurmasına, BM'de ve diğer uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesine karşı çıkıyor, kendisini tanıyan ülkelerin Tayvan ile diplomatik ilişkilerini kesmesini şart koşuyor.



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