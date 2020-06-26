Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6,4 büyüklüğünde deprem
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kuala Lumpur
Çin Deprem Ağları Merkezinden yapılan açıklamaya göre, özerk bölgeye bağlı Hotan şehrinde yerel saatle sabah 05.05'te 6,4 büyüklüğünde deprem oldu.
Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü, Hutan'ın 279 kilometre güneydoğusu olarak belirlendi.
Depremin nedeniyle can veya mal kaybı yaşanmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.