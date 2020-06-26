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Dünya

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6,4 büyüklüğünde deprem

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Ömer Faruk Yıldız   | 26.06.2020
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 6,4 büyüklüğünde deprem

Kuala Lumpur

Çin Deprem Ağları Merkezinden yapılan açıklamaya göre, özerk bölgeye bağlı Hotan şehrinde yerel saatle sabah 05.05'te 6,4 büyüklüğünde deprem oldu.

Yerin 10 kilometre derinliğinde meydana gelen depremin merkez üssü, Hutan'ın 279 kilometre güneydoğusu olarak belirlendi.

Depremin nedeniyle can veya mal kaybı yaşanmadı.

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