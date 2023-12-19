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Dünya

Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,4 büyüklüğünde deprem oldu

Çin'in kuzeybatısındaki Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Emre Aytekin  | 19.12.2023 - Güncelleme : 19.12.2023
Çin'in Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde 5,4 büyüklüğünde deprem oldu

Pekin

Çin Deprem Ağları Merkezinden (CENC) yapılan açıklamaya göre, merkez üssü Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne bağlı Kaşgar'ın kuzeyindeki Kızılsu Kırgız Özerk İli'ne bağlı Atuş ilçesi olan deprem, 10 kilometre derinlikte gerçekleşti. 5,4 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre, can veya mal kaybı olmadı.

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