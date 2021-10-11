Dolar
8.96
Euro
10.36
Altın
1,754.98
ETH/USDT
3,565.00
BTC/USDT
56,408.00
BIST 100
1,412.78
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mesleki Eğitimde 1000 Okul Projesi ve 50 Ar-Ge Merkezi'nin Açılış Töreni'ne katılıyor
logo
Dünya

Çin'in Şansi eyaletindeki seller nedeniyle 120 binden fazla kişi tahliye edildi

Çin'in kuzeyindeki Şansi eyaletinde yoğun yağışın yol açtığı seller nedeniyle 120 binden fazla kişinin tahliye edildiği bildirildi.

Emre Aytekin   | 11.10.2021
Çin'in Şansi eyaletindeki seller nedeniyle 120 binden fazla kişi tahliye edildi

Pekin

Çin haber ajansı Şinhua'nın haberine göre, eyalet acil durum yetkilileri, yaptıkları açıklamada, sellerden il, ilçe ve bölge düzeyindeki 76 yerleşim biriminde yaşayan yaklaşık 1 milyon 750 bin kişinin etkilendiğini kaydetti.

Afet nedeniyle 17 bin konut ve 190 bin hektar ekili arazinin tahrip olduğu bölgede, 120 binden fazla kişi, sel tehlikesi nedeniyle yaşadıkları bölgelerden tahliye edildi.

Sellerde 5 kişi hayatını kaybetmişti

Geçen hafta Linfın şehrine bağlı Pu ilçesinde yaşanan toprak kaymasında aynı araçtaki 4 polis memuru yaşamını yitirmiş, bir diğeri de yaralanmıştı.

Bugün Luliang şehrinde toprak kayması nedeniyle bir kişinin daha hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 5'e çıktı.

Eyalet genelinde 1000'den fazla inşaat projesine ara verildi, 160'tan fazla mesire yeri ziyarete kapatıldı.

- Baraj ve bentler yıkıldı, kömür madenleri kapandı

Eyalet merkezi Taiyüen şehrindeki Çingşu ilçesinden geçen Vuma nehrinin taşması, bölgedeki baraj ve bentlerin yıkılmasına yol açtı. Nehir boyundaki 8 köyde yaşayan 15 bin kişi ile çevre yerleşimlerdeki yaklaşık 18 bin kişinin tahliye çalışmalarının ise sürdüğü bildirildi.

Ay başından bu yana mevsim normallerinin 5 katından fazla ortalama yağış alan eyalette seller nedeniyle yaklaşık 60 kömür madeni üretime ara vermek zorunda kaldı.

Çin'in en önemli kömür tedarikçisi olan eyalette üretimdeki aksamanın, kış ayları öncesi elektrik ve ısınma sıkıntısına neden olacağından endişe ediliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da Kovid-19 testleri ücretli oldu
Delta varyantı yoğun bakım hastalarının yaş ortalamasını düşürdü
Yeni Zelanda'da eğitim ve sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunlu oldu
Brezilya Devlet Başkanı Kovid-19 aşısı olmadığı için futbol maçına alınmadı
Afrika'da Kovid-19'a karşı tam aşılananların oranı yüzde 4,57'ye çıktı

Benzer haberler

Çin'in Şansi eyaletindeki seller nedeniyle 120 binden fazla kişi tahliye edildi

Çin'in Şansi eyaletindeki seller nedeniyle 120 binden fazla kişi tahliye edildi

Çin’in Ay’dan getirdiği kaya örneklerinin 2 milyar yaşında olduğu ortaya çıktı

CIA, Çin'in faaliyetlerine odaklanacak 'Çin Misyon Merkezi'ni kurdu

Microsoft: Devlet destekli 'hackleme' vakalarının yüzde 58'inin arkasında Rusya var

Microsoft: Devlet destekli 'hackleme' vakalarının yüzde 58'inin arkasında Rusya var
Çin-Tayvan anlaşmazlığı 70 yılı aşkın süredir askeri gerilimlere sebep oluyor

Çin-Tayvan anlaşmazlığı 70 yılı aşkın süredir askeri gerilimlere sebep oluyor
Beyaz Saray: Trump'ın aksine Biden Çin ile doğrudan temaslarında insan hakları endişelerini dile getiriyor

Beyaz Saray: Trump'ın aksine Biden Çin ile doğrudan temaslarında insan hakları endişelerini dile getiriyor