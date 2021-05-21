Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Madoi ilçesi olduğunu duyurdu.
Ankara
Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde ölü ve yaralı olup olmadığı henüz açıklanmazken yerel hükümet, bazı binaların yıkıldığını duyurdu.
Çin'in kuzeybatısında yaklaşık 5 saat önce meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki bir depremde bir kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.