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Dünya

Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), depremin merkez üssünün Madoi ilçesi olduğunu duyurdu.

Nuri Aydın   | 21.05.2021
Çin'in kuzeybatısındaki Çinghay eyaletinde 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Ankara

Yerin 10 kilometre altında kaydedilen depremde ölü ve yaralı olup olmadığı henüz açıklanmazken yerel hükümet, bazı binaların yıkıldığını duyurdu.

Çin'in kuzeybatısında yaklaşık 5 saat önce meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki bir depremde bir kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

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