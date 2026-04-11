Çin'in İran'a hava savunma sistemleri sevkiyatı hazırlığında olduğu iddia edildi Çin'in gelecek birkaç hafta içinde İran'a hava savunma sistemleri göndermeye hazırlandığı öne sürüldü.

CNN'in haberine göre, güncel ABD istihbarat değerlendirmelerine aşina olup ismi verilmeyen üç kaynak, Çin'in birkaç hafta içinde İran'a hava savunma sistemleri teslim etmeye hazırlandığını iddia etti.

Kaynaklardan ikisi, Çin'in sevkiyatları "gerçek menşesini gizlemek için" üçüncü ülkeler üzerinden yönlendirmeye çalıştığına dair işaretler olduğunu savundu.

Kaynaklar, Çin'in söz konusu sevkiyatta İran'a MANPAD olarak bilinen omuzdan ateşlenen hava savunma füze sistemleri göndermeyi planladığını ileri sürdü.

Çin'in Washington Büyükelçiliği sözcüsü, "Çin, çatışmanın hiçbir tarafına silah sağlamamıştır; söz konusu bilgi doğru değildir." ifadesiyle iddiaları yalanladı.