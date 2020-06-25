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Dünya

Çin'in Hindistan sınırında çatışma bölgesi yakınında yeni yapılar inşa ettiği iddiası

Çin'in Çin ve Hint askerleri arasında çatışma yaşanan sınır bölgesinde Galwan Vadisi yakınlarındaki bir alana yeni yapılar inşa ettiği iddia edildi.

Zehra Ulucak   | 25.06.2020
Çin'in Hindistan sınırında çatışma bölgesi yakınında yeni yapılar inşa ettiği iddiası

Ankara

Çin'in, Çin ve Hint askerleri arasında çatışma yaşanan sınır bölgesinde Galwan Vadisi yakınlarındaki bir alana yeni yapılar inşa ettiği iddia edildi.

BBC'nin haberine göre, yeni uydu görüntüleri, geçen ay hiçbir yapının gözlenmediği bölgede Çin tarafından inşa edilmiş görünen teçhizat depoları, çadırlar ve depolama birimlerinin bulunduğunu ortaya koydu.

Uzay teknolojisi şirketi Maxar'dan alınan görüntülerin 22 Haziran tarihli olduğu belirtildi.

Hindistan ve Çin'den konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Hindistan Dışişleri Bakanlığı 17 Haziran'da Çin tarafının Fiili Kontrol Hattı'nın (LAC) Hindistan tarafındaki Galwan Vadisi'nde bir yapı inşa etmeye çalıştığını bildirmişti.

Bölgede gerilimi yükselten süreç

Hindistan'ın kuzeydoğusundaki Ladakh bölgesinde 15 Haziran'da 20 Hint askerinin ölümüyle sonuçlanan çatışmaya neden olan ve bölgede tansiyonu yükselten süreç, Çin askerlerinin mayıs başında üç noktadan Ladakh bölgesine girmesi, burada çadır ve askeri karakollar kurmasıyla başlamıştı.

Çin askerlerinin, "bölgeden ayrılmaları" yönünde defalarca yapılan sözlü uyarılara aldırış etmediği ifade edilmiş, iki ülke arasında bir diğer tartışma konusu Sikkim eyaletinde de Çin ve Hint askerleri arasında çatışmalar yaşanmıştı.

İki ülke askerlerinin Ladakh bölgesinin doğusunda ve Sikkim eyaletinde karşı karşıya gelmesinin ardından gözler bu bölgeye çevrilmişti.

Öte yandan haziran başında iki ülke dışişleri bakanlığı yetkililerinin sınırda artan gerilimi video konferans yoluyla görüştüğü açıklanmıştı.

Hindistan, anlaşmazlığın barışçıl müzakereyle üstesinden gelinmesi konusunda Çinli yetkililerle hemfikir olunduğunu bildirmiş, Pekin yönetimi de iki ülkenin gerilimin düşmesine ilişkin konsensüse vardığını duyurmuştu.

Çin ve Hindistan arasındaki 3 bin 500 kilometrelik sınır hattının büyük bölümü, iki ülke arasında egemenlik tartışmalarına neden oluyor.

Pekin yönetimi, "Güney Tibet" olarak adlandırdığı Hindistan'ın Arunaçal Pradeş eyaletindeki 90 bin kilometrekarelik toprakta hak iddia ederken, Yeni Delhi, Aksai Chin platolarını kapsayan 38 bin kilometrekarelik alanın Çin tarafından işgal edildiğini savunuyor.

Taraflar, uzun yıllardır süregelen görüşmelere rağmen egemenlik ihtilaflarını çözemezken, iki ülke arasındaki gerilim, 2017'de de Çin'in bölgedeki bir sınır yolunu tartışmalı bir platoya uzatmaya çalışması üzerine artmıştı.

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