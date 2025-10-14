Dolar
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor
logo
Dünya

Çin'den Kuzey Deniz Rotası üzerinden Avrupa'ya ilk transit sefer yapıldı

Çin'den yola çıkan yük gemisi, Kuzey Deniz Rotası üzerinden ilk transit seferini gerçekleştirerek Avrupa'ya ulaştı.

Firdevs Yüksel  | 14.10.2025 - Güncelleme : 14.10.2025
Çin'den Kuzey Deniz Rotası üzerinden Avrupa'ya ilk transit sefer yapıldı

İstanbul

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'dan yapılan açıklamaya göre, Çin'in Ningbo Limanı'ndan yola çıkan ve yaklaşık 25 bin ton kargo konteyneri taşıyan gemi, ekim ayı başında Kuzey Deniz Rotası'na girdi. İngiltere'nin Felixstowe Limanı'na ulaşan gemi, bu rotayı aşan ilk konteyner gemisi oldu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Geminin seyir sırasında bilgilendirme ve navigasyon desteği, Rosatom bünyesinde faaliyet gösteren FGBU Glavsevmorput tarafından sağlandı.

Rus Arktik bölgesi üzerinden yapılan seyir, geleneksel güney rotalarına kıyasla neredeyse yarı yarıya daha kısa olan 20 günde tamamlandı.

Konteyner gemisi, Felixstowe Limanı'nda yüklerini boşalttıktan sonra diğer Avrupa limanlarına hareket edecek.

Söz konusu seferle Kuzey Deniz Rotası'nın Avrupa ve Asya arasındaki sürdürülebilir lojistik koridor olma potansiyeli geliştirilmiş oldu.

Deniz taşımacılığında karbonsuzlaşma hedefleri dikkate alındığında, daha kısa rotaların tercih edilmesi okyanuslardaki insan kaynaklı etkinin azaltılmasına katkı sağlıyor. Mesafenin kısalması, yolculuk süresini ve kargo taşıma maliyetlerini düşürürken sera gazı emisyonlarını da azaltıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Arktik Kalkınmadan Sorumlu Özel Temsilcisi Vladimir Panov, şunları kaydetti:

"Kuzey Deniz Rotası hızla gelişerek küresel lojistik için gerçek ve etkin bir güzergah haline geliyor. Buna, ileri teknolojilerin geliştirilmesi, yeni nesil nükleer buz kırıcıların inşası ve yabancı yük taşıyıcılarının artan ilgisi dahil olmak üzere çeşitli faktörler katkıda bulunuyor. Arktik koşullarında çalışmak kolay değil ancak zorlukları sonuca dönüştürüyoruz. Ana önceliğimiz olan Kuzey Deniz Rotası'nın güvenliğini sağlamanın yanı sıra güzergahın hızını ve geçiş süresini yönetmek de bugün bizim için önemli bir görev haline gelmiştir."

