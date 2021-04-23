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Dünya, Koronavirüs

Çin'den Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle sıkıntı yaşayan Hindistan'a 'tıbbi yardım' önerisi

Hindistan'da son haftalarda rekor düzeye ulaşan Kovid-19 vakaları, ülkenin halihazırda kırılgan durumdaki sağlık sistemini çökme noktasına getirdi.

Emre Aytekin   | 23.04.2021
Çin'den Kovid-19 vakalarındaki artış nedeniyle sıkıntı yaşayan Hindistan'a 'tıbbi yardım' önerisi

Ankara

Çin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında artan vakalar nedeniyle sağlık sisteminde sorunlar yaşayan Hindistan'a tıbbi yardım önerisinde bulundu.

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, Hindistan'daki son günlerde artan vakalarla yaşanan sıkıntıların farkında olduklarını belirterek "Hindistan'a salgını kontrol altına alması için gereken destek ve yardımda bulunmaya hazırız." dedi.

Sözcü Vınbin, "Kovid-19 salgını, tüm insanlığın ortak düşmanıdır. Bununla mücadele, uluslararası dayanışmayı ve karşılıklı yardımı gerektirmektedir." ifadelerini kullandı.

Vakalar, sağlık sistemini çökme noktasına getirdi

Hastanelerin kapasitesi her gün artan hasta sayısını kaldırmakta güçlük çekerken oksijen tüpü ve Kovid-19 tedavisindeki bazı önemli ilaçların eksikliği sorunlara yol açıyor.

Ülkede son 24 saatte kaydedilen 332 bin 518 vaka "dünya genelinde şimdiye kadar görülen en yüksek günlük vaka sayısı" olarak kayıtlara geçti.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, toplam vaka sayısının 16 milyon 263 bin 695'e, can kaybı sayısının 186 bin 928'e ulaştığı Hindistan, dünyada en fazla vakanın görüldüğü 2'nci, en fazla ölümün görüldüğü 4'üncü ülke konumunda bulunuyor.

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