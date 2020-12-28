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Dünya

Çin'den ABD yönetiminin imzaladığı Tibet yasasına 'kesinlikle karşı çıkıyoruz' mesajı

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD yönetiminin imzaladığı Tibet yasasına ilişkin "Tibet’in, Çin’in içişleri olduğunu ve herhangi bir dış müdahaleye müsamaha göstermeyeceklerini" bildirdi.

Fuat Kabakcı   | 28.12.2020
Çin'den ABD yönetiminin imzaladığı Tibet yasasına 'kesinlikle karşı çıkıyoruz' mesajı

Ankara

Bakanlık Sözcüsü Cao Licien, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD Başkanı Donald Trump’ın imzaladığı 2020 Tibet Politikası ve Destek Yasası’na "kesinlikle karşı çıktıklarını" belirtti.

Cao, "Tibet, Çin’in toprak bütünlüğü ve egemenlik hakkıyla ilgili bir meseledir ve kesinlikle Çin'in içişleridir. Herhangi bir dış gücün müdahalesine müsamaha gösterilemez." dedi.

ABD'yi, Tibet’e ve Çin’in içişlerine karışmayı bırakmaya ve ilgili yasayı uygulamamaya çağıran Cao, ikili ilişkilerin zarar görmemesi için bu tür eylemlerden geri durulması gerektiğini kaydetti.

12 Hong Konglunun serbest bırakılması talebi

Cao, ABD'nin Pekin Büyükelçiliğinin Hong Kong’dan Tayvan’a yasa dışı yollardan geçerken gözaltına alınan 12 Hong Konglunun serbest bırakılması talebini de değerlendirdi.

ABD tarafının ilgili talebiyle "gerçekleri görmezden geldiğini, doğru ve yanlışı karıştırdığını" vurgulayan Cao, söz konusu kişilerin dosyasının yargılama sürecinde olduğunu söyledi.

Trump’ın imzaladığı yasa, Çin’in Tibet Özerk Bölgesi’nde konsolosluk açılmasını ve bir sonraki Dalai Lama’nın Çin’in müdahalesi olmadan Tibet Budist Toplumu tarafından atanmasını temin edecek uluslararası bir koalisyon kurulmasını öngörüyor.

Öte yandan Şıncın Kamu Güvenlik Bürosu, 14 Eylül’de Hong Kong’dan Tayvan’a geçmeye çalışan 12 muhalif figürün yakalanarak gözaltına alındığını duyurmuştu.

Gözaltıların yargıya taşındığı olayda, duruşmaların basına kapalı yapılacağı belirtilmiş, söz konusu kişilerin aileleri olaya tepki göstermişti.

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