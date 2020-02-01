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Türk vatandaşlarını tahliye edecek uçak Çin'e ulaştı
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Dünya

Çin'deki Türk vatandaşlarını yurda getirecek askeri uçak Vuhan'dan havalandı

Yeni tip Koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşların tahliyesini yapacak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentinden yola çıktı.

Sefa Şahin   | 01.02.2020
Çin'deki Türk vatandaşlarını yurda getirecek askeri uçak Vuhan'dan havalandı

Ankara

Çin'deki Türk vatandaşlarını getirecek askeri uçak Vuhan'da

Yeni tip koronavirüs salgınının yaşandığı Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarını yurda getirmek üzere Ankara'dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Vuhan Havalimanına ulaştı. Tüm kontrollerin ve hazırlıkların tamamlanmasının ardından yolcular uçağa alınmaya başlandı. ( Ali Murat Alhas - Anadolu Ajansı )

Yeni tip Koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşların tahliyesini yapacak Türk Silahlı Kuvvetlerine ait dev kargo uçağı, Çin'in Vuhan kentinden yola çıktı.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk ve dost ülke vatandaşlarını Sağlık Bakanlığı personelinin gözetiminde güvenli şekilde teslim alan uçağımız dönüş için Çin'in Vuhan kentinden havalandı." ifadeleri kullanıldı.

Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilecek Türk vatandaşları, otobüslerle Vuhan'daki havalimanına getirildi

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