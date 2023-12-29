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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri’de Sağlık Yaşam Merkezi, Olimpik Kaykay Pisti ve Bisiklet Parkuru açılış programında konuşuyor.
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Dünya

Çin'de yeni Savunma Bakanı Amiral Dong Cün oldu

Emre Aytekin  | 29.12.2023 - Güncelleme : 29.12.2023
Çin'de yeni Savunma Bakanı Amiral Dong Cün oldu

Pekin
Çin'de bir süre ortadan kaybolduktan sonra görevden alınan Savunma Bakanı Li Şangfu'nun yerine Donanma Komutanı Amiral Dong Cün atandı

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