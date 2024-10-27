Dolar
34.29
Euro
37.10
Altın
2,746.60
ETH/USDT
2,495.00
BTC/USDT
67,707.00
BIST 100
8,908.47
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çin'de yaklaşan Trami Tayfunu nedeniyle Haynan Adası'nda balıkçı gemileri limana çağrıldı

Çin'de Pasifik Okyanusu'ndan yaklaşan Trami Tayfunu nedeniyle ülkenin güneyindeki Haynan Adası'ndan çıkan tüm balıkçı gemilerinin limana çağrıldığı bildirildi.

Emre Aytekin  | 27.10.2024 - Güncelleme : 27.10.2024
Çin'de yaklaşan Trami Tayfunu nedeniyle Haynan Adası'nda balıkçı gemileri limana çağrıldı

Pekin

Çin Meteoroloji Bürosundan yapılan açıklamaya göre, bu yıl Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen 20. tayfun olan Trami Tayfunu'nun bu akşam saatlerinden itibaren Güney Çin Denizi'nde ve Haynan Adası'nın güney kıyılarında etkili olması bekleniyor.

Haynan Adası'nda balıkçı gemileri limana geri çağrılırken gemilerde çalışan 50 binden fazla kişi karada güvenli bölgelere tahliye edildi.

Ada'nın en büyük şehri Sanya'da yaklaşan tayfun nedeniyle alarm seviyesi yükseltilirken idari merkezi Haikou'de askıya alınan tren seferlerinin erteleme süresi uzatıldı.

Hafta boyunca Filipinler'de etkili olan Trami Tayfunu'nun yol açtığı yağış gibi doğal afetler sonucu ülkede 81 kişinin hayatını kaybettiğini bildirilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Göktaş'tan TUSAŞ'taki terör saldırısında şehit olanların ailelerine başsağlığı ziyareti
Adalet Bakanı Tunç: (TUSAŞ'a yönelik terör saldırısı) Türkiye'nin gelişmesine, kalkınmasına yönelik bir saldırı
Çanakkale'de 4,3 büyüklüğünde deprem
Gençlik ve Spor Bakanı Bak: Daha çok üreteceğiz ve hep beraber büyük Türkiye için çalışacağız
Kahramanmaraş'taki orman yangınına müdahale sürüyor

Benzer haberler

Çin'de yaklaşan Trami Tayfunu nedeniyle Haynan Adası'nda balıkçı gemileri limana çağrıldı

Çin'de yaklaşan Trami Tayfunu nedeniyle Haynan Adası'nda balıkçı gemileri limana çağrıldı

Çin'de sanayi şirketlerinin karları yılın en sert düşüşünü kaydetti

ABD, Tayvan'a NASAMS füze sisteminin satışına onay verdi

Çinli şirket uzay turizmi seferinin biletlerini satışa çıkardı

Çinli şirket uzay turizmi seferinin biletlerini satışa çıkardı
Hindistan ve Çin askerleri ihtilaflı sınır noktalarından karşılıklı geri çekilmeye başladı

Hindistan ve Çin askerleri ihtilaflı sınır noktalarından karşılıklı geri çekilmeye başladı
Apple CEO'su Cook, yapay zeka entegrasyonu arifesinde Çinli bakanlarla görüştü

Apple CEO'su Cook, yapay zeka entegrasyonu arifesinde Çinli bakanlarla görüştü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet