Çin'de salgının başladığı Vuhan'a tüm toplu taşıma seferleri durduruldu
Çin Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınının olduğu Vuhan kentine tüm toplu ulaşımı durdurdu.
Ankara
Çin Ulaştırma Bakanlığı, koronavirüs salgınının yaşandığı Vuhan kentine tüm toplu taşıma seferlerini durdurdu.
- Çin'de salgının başladığı Vuhan şehrinde toplu ulaşım askıya alınacak
- Çin'deki koronavirüs salgınında ölü sayısı 17'ye yükseldi
- Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan 'yeni koronavirüsü' salgına dönüşüyor
- Bakan Koca: Şu an Türkiye için herhangi bir koronavirüsü riski söz konusu değil
- Çin'de 'gizemli hastalığa' yol açan virüsün insandan insana bulaştığı tespit edildi
- Çin’de yeni koronavirüs bulaşan kişi sayısı 571’e çıktı
Bakanlıktan yayımlanan acil uyarıda, kararın Hubei eyaletinin başkenti Vuhan'a planlanan tüm otobüs ve feribot seferlerini kapsadığı belirtilerek, kent sakinlerinden "özel bir sebep olmadan" şehri terk etmemeleri istendi.
Uyarıda ayrıca şehirden transit geçen toplu taşıma araçlarının da güzergahlarını değiştireceği vurgulandı.
Koronavirüs salgını
Çin'de 571 kişiye, şiddetli akut solunum yolu sendromuyla (SARS) benzerliği bulunan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) bulaşmış, 17 kişi bu nedenle hayatını kaybetmişti.
Dün itibarıyla Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Makao Özel İdari Bölgesi'nde birer kişide saptanan virüs, bununla birlikte ABD, Japonya, Güney Kore'de birer kişide, Tayland'da 3 kişide tespit edilmişti.
Vuhan'da dün havaalanı ve tren istasyonları giden yolculara kapatılmış, toplu ulaşım askıya alınmıştı.
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.