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Dünya

Çin'de salgının başladığı Vuhan'a tüm toplu taşıma seferleri durduruldu

Çin Ulaştırma Bakanlığı, yeni tip koronavirüs salgınının olduğu Vuhan kentine tüm toplu ulaşımı durdurdu.

Tevfik Durul   | 23.01.2020
Çin'de salgının başladığı Vuhan'a tüm toplu taşıma seferleri durduruldu

Ankara

Çin Ulaştırma Bakanlığı, koronavirüs salgınının yaşandığı Vuhan kentine tüm toplu taşıma seferlerini durdurdu.

Bakanlıktan yayımlanan acil uyarıda, kararın Hubei eyaletinin başkenti Vuhan'a planlanan tüm otobüs ve feribot seferlerini kapsadığı belirtilerek, kent sakinlerinden "özel bir sebep olmadan" şehri terk etmemeleri istendi.

Uyarıda ayrıca şehirden transit geçen toplu taşıma araçlarının da güzergahlarını değiştireceği vurgulandı.

Koronavirüs salgını

Çin'de 571 kişiye, şiddetli akut solunum yolu sendromuyla (SARS) benzerliği bulunan yeni tip koronavirüs (2019-nCoV) bulaşmış, 17 kişi bu nedenle hayatını kaybetmişti.

Dün itibarıyla Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Makao Özel İdari Bölgesi'nde birer kişide saptanan virüs, bununla birlikte ABD, Japonya, Güney Kore'de birer kişide, Tayland'da 3 kişide tespit edilmişti.

Vuhan'da dün havaalanı ve tren istasyonları giden yolculara kapatılmış, toplu ulaşım askıya alınmıştı.


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