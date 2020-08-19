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Dünya

Çin'de karaya ulaşan Higos tayfunu, tropikal fırtınaya dönüştü

Tayfundan etkilenen kıyı bölgelerinde 65 binden fazla kişi tahliye edildi.

Zehra Ulucak   | 19.08.2020
Çin'de karaya ulaşan Higos tayfunu, tropikal fırtınaya dönüştü

Ankara

Çin'in güney kıyıları açıklarından karaya ulaşan ve beraberinde sert rüzgarlarla yağmur getiren Higos tayfunu, şiddetini kaybederek tropikal fırtınaya dönüştü.

Çin Ulusal Meteoroloji Merkezinden yapılan açıklamada, saatteki hızı maksimum 126 kilometreye ulaşan tayfunun, Guangdong eyaletinin Cuhay şehrinden karaya ulaştığı bildirildi.

Açıklamada, tayfunun karaya ulaşmasından 3 saat sonra rüzgar hızının saatte 108 kilometreye gerileyerek, tropikal fırtınaya dönüştüğü belirtildi.

Fırtınanın herhangi can ya da mal kaybına neden olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

Elektrik şirketi, dün gece, rüzgarın etkisiyle ağaçların elektrik direklerinin üstüne devrilmesi sonucu Guangdong'un Meycou şehrinde kesintiler yaşandığını duyurdu.

Çin basınındaki haberlere göre, tayfundan etkilenen kıyı bölgelerinde 65 binden fazla kişi tahliye edildi, okullar kapatıldı ve birçok balıkçı teknesi limana döndü.

Tayfun, Çin'in Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ağaçların devrilmesine yol açsa da bölgede büyük çaplı zarara neden olmadı.

Feribot seferleri geçici durdurulmuştu

Ülkenin güney kıyılarında etkili Higos tayfunu dolayısıyla Guangdong eyaleti ile Hainan eyaleti arasındaki feribot seferleri de askıya alınmıştı.

Çin'de yaşanan yoğun yağışlar ülkenin en büyük nehri Yangzı'da ve ona bağlı nehir kollarında su seviyesinin yükselmesine ve çeşitli eyaletlerde sellerin yaşanmasına yol açmıştı.

Çin’de bu yıl seller, 200’ün üzerinde kişinin hayatını kaybetmesine veya kaybolmasına ve 25 milyar dolarlık maddi zarara neden oldu.

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