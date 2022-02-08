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Dünya

Çin'de karantinaya alınan sınır kenti Baise'de 64 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

Şehirde son 3 günde tespit edilen vaka sayısı 107'ye ulaştı.

Emre Aytekin   | 08.02.2022
Çin'de karantinaya alınan sınır kenti Baise'de 64 yeni Kovid-19 vakası kaydedildi

Pekin

Çin'de yurt içi kaynaklı Kovid-19 vakalarının görüldüğü ülkenin güneyindeki Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'ne bağlı Baise şehrinde son 24 saatte 64 yeni vaka kaydedildi.

Salgın Önleme ve Kontrol Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 64 yeni vakanın tespit edildiği şehirde tüm giriş ve çıkışlar durdurulurken toplu testler uygulanmaya başlandı.

Şehre 5 Şubat'ta dönen bir kişinin testinin pozitif çıkmasının ardından son 3 günde tespit edilen vaka sayısı 107'ye ulaştı.

İlk iki vakadan alınan numunelerin DNA analizinde virüsün Omicron varyantına rastlandığı bildirilmişti.

Vietnam sınırındaki 3,6 milyon nüfuslu kentteki karantina ilan edilirken, vatandaşlardan evlerini terk etmemeleri, ilçeler ve metropol bölgeler arasında hareket etmemesi istenmişti.

Son 24 saatte 105 vaka

Ulusal Sağlık Komisyonundan yapılan açıklamaya göre, Çin ana karasında son 24 saatte 65'i yurt içi kaynaklı 105 Kovid-19 vakası saptandı.

Baise şehrindekiler dışında eyalet statüsünde ayrı yönetime sahip Tiencin kentinde de 1 yerel vaka görüldü.

Yurt dışı kaynaklı 40 vakanın kayıtlara geçtiği ülkede virüse bağlı can kaybı yaşanmadı.

Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne kadar 106 bin 524 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 1473 hastanın tedavisi sürüyor.

Yurt içi kaynaklı vakaların görüldüğü eyalet ile şehirlerde salgın kontrol ve önleme tedbirleri uygulanmaya devam ediliyor.

Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisi uyguluyor. Bu strateji karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri içeriyor.

Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahale ve yarattığı maliyet açısından zaman zaman tartışmalara yol açıyor.

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