Dolar
18.64
Euro
19.63
Altın
1,777.86
ETH/USDT
1,269.90
BTC/USDT
17,089.00
BIST 100
4,957.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çin'de hizmetler sektöründeki ekonomik aktivite 6 ayın en düşük seviyesinde

Çin'de hizmetler sektöründeki ekonomik aktivite, son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Emre Aytekin   | 05.12.2022
Çin'de hizmetler sektöründeki ekonomik aktivite 6 ayın en düşük seviyesinde

Pekin

Ekonomi ve finans haberleri servisi Caixin'in Çin Genel Hizmetler İş Etkinliği Endeksi, kasımda önceki aya göre 1,7 puan azalarak 46,7'ye düştü.

Önceki iki aydaki düşüşünü sürdüren endeks, mayıstan bu yana en düşük seviyeye geriledi.

Bu yılın mart, nisan ve mayıs aylarında büyüme eşiği olan 50'nin altında kalan öncü gösterge, temmuz ve ağustosta 50'nin üzerine çıktıktan sonra eylülde 49,3'e, ekimde 48,4'e gerileyerek yeniden daralmaya işaret etmişti.

Endekste 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalmaya işaret ediyor.

Çin'de hizmetler sektöründe faaliyet gösteren 400'den fazla şirketin satın alma yöneticilerine gönderilen anketlerin sonuçlarına göre hazırlanan endeks, hizmetler sektöründeki ekonomik etkinliğin barometresi olarak görülüyor.

Sonbahardaki Kovid-19 salgınları ve karantina tedbirleri üretime olduğu kadar tüketime darbe vururken, ekonomik toparlanmanın kırılgan seyir izlediği gözleniyor.

Caixin'in 1 Aralık'ta açıkladığı, imalat sektöründeki ekonomik etkinliği ölçen Çin İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi de kasımda önceki aya göre 0,2 puan artışla 49,4'e çıksa da son 3 aydaki daralma eğilimini sürdürdü.

Salgın tedbirleri ekonomik beklentileri düşürüyor

Çin'de bahar aylarında başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere büyük nüfusa sahip, kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan şehirlerindeki Kovid-19 kısıtlamalarının ekonomi üzerindeki etkisi belirgin şekilde hissedilmişti. Birçok sahada ölçülen ekonomik performans, Kovid-19 salgınının ilk aylarından bu yana en düşük seviyelere gerilemişti.

Omicron'un bulaşıcılığı yüksek alt varyantlarının yayılmasıyla sonbaharda ülkede vaka sayısı artarken, ekonomik faaliyetleri sekteye uğratan salgın tedbirlerinin devam etmesi, ekonomik beklentileri ve güveni olumsuz etkiliyor.

Öncü göstergeler, ekonomik toparlanmanın dalgalı seyrettiğini gösterirken, hükümetin bu yıl için yüzde 5,5 civarında olmasını öngördüğü büyüme hedefine ulaşıp ulaşamayacağı belirsizliğini sürdürüyor. Büyüme oranı ilk üç çeyrekte yüzde 3'te kalmıştı.

Çin, Kovid-19'a karşı vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Çavuşoğlu: Türkiye, küresel diplomaside en güvenilir aktörlerden biri
Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, Milli Savunma Bakanı Akar ve TSK komuta kademesini kabul etti
Tekirdağ'da "sahte doktor"un tutukluluğuna itiraz reddedildi
Emine Erdoğan'dan Gourmand Dünya Yemek Kitabı Ödülleri paylaşımı
Düzce'de depremzedeler için konteyner kurulumu sürüyor

Benzer haberler

Çin'de hizmetler sektöründeki ekonomik aktivite 6 ayın en düşük seviyesinde

Çin'de hizmetler sektöründeki ekonomik aktivite 6 ayın en düşük seviyesinde

Rusya Başbakanı Mişustin: Çin ile ticaretin yarısını ulusal para birimleriyle gerçekleştiriyoruz

Çinlilerin beyaz kağıt salgını ve distopik tedbirlerle imtihanı

ABD Dışişleri Bakanı'ndan Çin'deki Kovid-19 protestolarına destek

ABD Dışişleri Bakanı'ndan Çin'deki Kovid-19 protestolarına destek
Tayvanlı çip devi, Arizona'da inşa ettiği fabrikada 'alet kurma' töreni yapacak

Tayvanlı çip devi, Arizona'da inşa ettiği fabrikada 'alet kurma' töreni yapacak

Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi Dünya'ya döndü

Çin'in uzay istasyonundaki taykonot ekibi Dünya'ya döndü
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet