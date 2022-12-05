Çin'de hizmetler sektöründeki ekonomik aktivite 6 ayın en düşük seviyesinde
Çin'de hizmetler sektöründeki ekonomik aktivite, son 6 ayın en düşük seviyesine geriledi.
Pekin
Ekonomi ve finans haberleri servisi Caixin'in Çin Genel Hizmetler İş Etkinliği Endeksi, kasımda önceki aya göre 1,7 puan azalarak 46,7'ye düştü.
Önceki iki aydaki düşüşünü sürdüren endeks, mayıstan bu yana en düşük seviyeye geriledi.
Bu yılın mart, nisan ve mayıs aylarında büyüme eşiği olan 50'nin altında kalan öncü gösterge, temmuz ve ağustosta 50'nin üzerine çıktıktan sonra eylülde 49,3'e, ekimde 48,4'e gerileyerek yeniden daralmaya işaret etmişti.
Endekste 50'nin üzerindeki değerler ekonomik faaliyetlerdeki artışa, altındaki değerler ise azalmaya işaret ediyor.
Çin'de hizmetler sektöründe faaliyet gösteren 400'den fazla şirketin satın alma yöneticilerine gönderilen anketlerin sonuçlarına göre hazırlanan endeks, hizmetler sektöründeki ekonomik etkinliğin barometresi olarak görülüyor.
Sonbahardaki Kovid-19 salgınları ve karantina tedbirleri üretime olduğu kadar tüketime darbe vururken, ekonomik toparlanmanın kırılgan seyir izlediği gözleniyor.
Caixin'in 1 Aralık'ta açıkladığı, imalat sektöründeki ekonomik etkinliği ölçen Çin İmalat Satınalma Yöneticileri Endeksi de kasımda önceki aya göre 0,2 puan artışla 49,4'e çıksa da son 3 aydaki daralma eğilimini sürdürdü.
Salgın tedbirleri ekonomik beklentileri düşürüyor
Çin'de bahar aylarında başta ülkenin en büyük kenti Şanghay olmak üzere büyük nüfusa sahip, kritik sanayi ve iş kollarına ev sahipliği yapan şehirlerindeki Kovid-19 kısıtlamalarının ekonomi üzerindeki etkisi belirgin şekilde hissedilmişti. Birçok sahada ölçülen ekonomik performans, Kovid-19 salgınının ilk aylarından bu yana en düşük seviyelere gerilemişti.
Omicron'un bulaşıcılığı yüksek alt varyantlarının yayılmasıyla sonbaharda ülkede vaka sayısı artarken, ekonomik faaliyetleri sekteye uğratan salgın tedbirlerinin devam etmesi, ekonomik beklentileri ve güveni olumsuz etkiliyor.
Öncü göstergeler, ekonomik toparlanmanın dalgalı seyrettiğini gösterirken, hükümetin bu yıl için yüzde 5,5 civarında olmasını öngördüğü büyüme hedefine ulaşıp ulaşamayacağı belirsizliğini sürdürüyor. Büyüme oranı ilk üç çeyrekte yüzde 3'te kalmıştı.
Çin, Kovid-19'a karşı vakaları ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji; karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.