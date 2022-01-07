Çin'de 6,6 büyüklüğünde deprem
Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde 6,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Ankara
ABD Jeolojik Araştırma Merkezinden (USGS) yapılan açıklamada, merkez üssü Cinçang şehrinin 111 kilometre güneybatısı olan 6,6 büyüklüğündeki depremin, 10 kilometre derinlikte meydana geldiği bildirildi.
Depremde ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.