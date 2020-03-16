Euro
7.12
Dolar
6.41
BIST 100
88,045.65
Altın
1,490.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Çin, yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Hubey'de seyahat kısıtlamasını esnetti

Çin'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ortaya çıktığı Hubey eyaletindeki seyahat kısıtlaması gevşetildi.

Büşra Selvi Öğütcen   | 16.03.2020
Çin, yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Hubey'de seyahat kısıtlamasını esnetti

Ankara

Şinhua ajansının haberine göre, Hubey'deki seyahat kısıtlamasındaki değişiklik, Kovid-19'un ilk olarak görüldüğü Vuhan'ın dışındaki kentlerde uygulandı.

Çin Yeni Yılı için ocak ayı sonunda Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan seyahat kısıtlaması nedeniyle Hubey'den ayrılamayan çalışanlar, üretimin yeniden başlaması için otobüslerle çalıştıkları fabrikalara gönderildi.

Yerel yetkililer, sadece Hubey'in Huangguang kentinden işlerine geri dönemeyen göçmen işçi sayısının 750 bin olduğunu bildirdi.

Kovid-19 salgınının özellikle Çin'in hizmet sektörünü olumsuz etkilediği belirtiliyor.

Çin ana karasında 3 bin 213 kişinin yaşamını yitirmesine yol açan Kovid-19, 80 bin 860 kişide görüldü.

Dünya genelinde, 6 bin 518 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan yeni tip koronavirüs, 169 bin 652 kişide tespit edildi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde Aralık 2019'da ortaya çıkan Kovid-19, kısa sürede ülke geneline ve yurt dışına yayılmıştı. Dünya genelinde birçok ülkede hızla artan Kovid-19 kaynaklı ölüm ve vaka sayısı nedeniyle Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un "pandemi" olarak nitelendirilebileceğini açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İçişleri Bakanlığından 'koronavirüs tedbirleri' genelgesi
Somali ve Benin'de ilk koronavirüs vakası görüldü
Almanya'da futbol karşılaşmaları koronavirüs sebebiyle askıya alındı
'Vatandaşlarımızı hastalıktan koruma konusunda tam bir kararlılık içindeyiz'
Podcast - Koronavirüste son 24 saat (16 Mart 2020)

Benzer haberler

Isparta'da umreden dönen 180 kişi yurda yerleştirildi

Isparta'da umreden dönen 180 kişi yurda yerleştirildi

'Kovid-19 riskine karşı 5 bini aşkın hizmet e-Devlet'ten alınabilir'

Özbekistan'da yeni tip koronavirüs vaka sayısı 6'ya ulaştı

Çin yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Hubey'de seyahat kısıtlamasını esnetti

Çin yeni tip koronavirüsün ortaya çıktığı Hubey'de seyahat kısıtlamasını esnetti
Dışişleri Bakanlığından Avrupa'dan Türkiye'ye gelecek vatandaşlara hatırlatma

Dışişleri Bakanlığından Avrupa'dan Türkiye'ye gelecek vatandaşlara hatırlatma
AB liderleri video konferansla Kovid-19'u görüşecek

AB liderleri video konferansla Kovid-19'u görüşecek