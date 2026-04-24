Çin ve Tayland uluslararası suçlar ve siber dolandırıcılıkla mücadelede işbirliğini güçlendirecek Çin ve Tayland, uluslararası suçlar ve siber dolandırıcılıkla mücadele dahil bazı alanlarda işbirliğinin güçlendirilmesi konusunda anlaştı.

Tayland hükümeti sözcülüğünün açıklamasına göre, Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, başkent Bangkok'u ziyaret eden Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi'yi kabul etti.

Görüşmede Anutin ve Vang, uluslararası suçlarla ve siber dolandırıcılıkla mücadele dahil bazı alanlarda iki ülke işbirliğinin güçlendirilmesinde mutabık kaldı.

Vang görüşmede, Pekin-Bangkok ilişkilerinin gelişmeye devam edeceğine olan güvenini dile getirdi.

Ulusal basına göre Vang, Tayland'dan sonra Myanmar'a ziyarette bulunacak.