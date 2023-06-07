Dolar
23.07
Euro
24.64
Altın
1,956.34
ETH/USDT
1,877.00
BTC/USDT
26,808.00
BIST 100
5,388.80
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çin ve Rusya'ya ait bombardıman uçakları, Japonya'ya yakın sularda ortak uçtu

Japonya hükümeti, Çin ve Rusya'ya ait bombardıman uçaklarının, ülkeye yakın sularda ortak uçuş gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ahmet Furkan Mercan  | 07.06.2023 - Güncelleme : 07.06.2023
Çin ve Rusya'ya ait bombardıman uçakları, Japonya'ya yakın sularda ortak uçtu

Tokyo

Japonya Savunma Bakanlığının açıklamasına göre, Çin'e ait iki H-6 ve Rusya'ya ait iki Tu-95 tip uçak Japonya'ya yakın sularda ortak uçuş yaptı.

Japon Denizi (Doğu Denizi) bölgesinden Doğu Çin Denizine doğru yapılan söz konusu ortak uçuşa karşı, Japonya Hava Öz Savunma Kuvvetlerine (ASDF) ait savaş uçakları havalandı.

Bakanlık açıklamasında, Japonya'nın hava sahasının ihlal edilmediği ancak ortak uçuşun "açık güç gösterisi" şeklinde nitelendirildiği vurgulandı.

Söz konusu ortak uçuşa yönelik derin endişelerin, diplomatik yollar vasıtasıyla, Rusya ve Çin'e aktarıldığı bildirildi.

Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı da dün, 4 Çin ve 4 Rus savaş uçağının Kore Hava Savunma ve Tanımlama Sahası'na (KADIZ) girdiğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avcılar'da İETT otobüsünün karıştığı kazada 2 kişi yaralandı
Söke Belediye Başkanı Levent Tuncel vefat etti
Türkiye ve dünya gündemi
TBMM Başkanlığı için adaylık başvuruları sona erdi
Buğday ve arpa alım fiyatları Konyalı üreticiyi memnun etti

Benzer haberler

Çin ve Rusya'ya ait bombardıman uçakları, Japonya'ya yakın sularda ortak uçtu

Çin ve Rusya'ya ait bombardıman uçakları, Japonya'ya yakın sularda ortak uçtu

Japonya Dışişleri Bakanı Hayaşi, Fidan'ı tebrik etti

ABD: Kahovka Barajı'nın yıkılmasıyla ilgili bilgi toplamak için Ukraynalılarla birlikte çalışıyoruz

Finlandiya dokuz Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı

Finlandiya dokuz Rus diplomatı sınır dışı etme kararı aldı
BM'den Ukrayna'daki Kahovka Barajı'na yönelik saldırıya tepki

BM'den Ukrayna'daki Kahovka Barajı'na yönelik saldırıya tepki
Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Kiev rejimi yeni bir terör suçu daha işledi

Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Kiev rejimi yeni bir terör suçu daha işledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet