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Dünya

Çin, Tayvan'ı ziyaret eden Litvanyalı bakan yardımcısına yaptırım uygulayacak

Çin, egemenlik ihtilafı içinde olduğu Tayvan'ı ziyaret eden Litvanya Ulaştırma ve İletişim Bakan Yardımcısı Agne Vaiciukeviciute'ye yaptırım uygulayacağını bildirdi.

Emre Aytekin   | 13.08.2022
Çin, Tayvan'ı ziyaret eden Litvanyalı bakan yardımcısına yaptırım uygulayacak

Pekin

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Yardımcısı Vaiciukeviciute ve heyetinin ziyaretinin, "tek Çin ilkesini çiğnediği, Çin'in iç işlerine müdahale ettiği ve egemenliğine ve toprak bütünlüğünü zarar verdiği" belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Bu kötü niyetli ve provokatif eyleme karşılık olarak Çin, Vaiciukeviciute'ye yaptırım uygulama, Litvanya Ulaştırma ve İletişim Bakanlığı ile tüm temaslarını ve kara yolu ulaşımı alanındaki iletişim ve iş birliğini aksıya alma kararı almıştır."

Çin geçen hafta Ada'yı ziyaret eden ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'ye de yaptırım uygulayacağını bildirmişti. Pekin, ayrıca, Washington ile savunma alanındaki bazı görüşmeleri iptal etmiş, yasa dışı göç, adli yardım, sınır ötesi suçlar, uyuşturucuyla mücadele ve iklim değişikliği görüşmelerini de askıya almıştı.

Litvanyalı bakan yardımcısı ve 11 kişilik heyeti, bu hafta içinde Ada'yı ziyaret ederek hükümet temsilcileriyle görüşmeler yapmıştı.

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