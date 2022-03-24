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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Çin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını destekledikleri iddialarını yalanladı

Çin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını destekledikleri iddialarının "yanlış bilgi" olduğunu açıkladı.

Nuri Aydın   | 24.03.2022
Çin, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını destekledikleri iddialarını yalanladı

Ankara

Çin Küresel Televizyon Ağının (CGTN) haberine göre, Savunma Bakanlığı Sözcüsü Vu Çian, bazı Batı basınında yer alan Çin'in Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını desteklediği iddialarına yanıt verdi.

Vu, Batı medyasındaki söz konusu iddiaların "Çin'e çamur atma girişimi" olduğunu vurgulayarak bunların "yanlış bilgi" olduğunu kaydetti.

Ukrayna meselesinin tarihi ve günümüze dayanan "karmaşık" sebepleri olduğunu ve bu sebeplerin sorunu şu anki boyuta taşıdığını öne süren Vu, krizin bu noktaya gelmesinde hangi tarafın rolünün daha fazla olduğunu herkesin bildiğini söyledi.

Vu, Çin'in olaylara nesnel ve adil bir tutum benimsediğini ve bağımsız kararlar verdiğini iddia ederek, "Çin, mevcut krizi çözmek için BM sözleşmesinin amaç ve ilkelerinin uygulanması, tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duymamız ve korumamız gerektiğine inanıyor." ifadelerini kullandı.

Tarafların meşru güvenlik kaygılarını dikkate alması gerektiğini kaydeden Vu, anlaşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesini taahhüt edilmesi, bölgenin uzun vadeli istikrarına odaklanılması, dengeli, sürdürülebilir bir barış ortamı ve güvenlik mekanizması inşa edilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulundu.




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