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Dünya

Çin ordusu Pelosi'nin ziyaretinin ardından Tayvan Boğazı'nda füze tatbikatı yaptı

Çin ordusu, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin Tayvan ziyaretinin ardından Tayvan Boğazı'nda füze tatbikatına başladı.

Emre Aytekin   | 04.08.2022
Çin ordusu Pelosi'nin ziyaretinin ardından Tayvan Boğazı'nda füze tatbikatı yaptı

Pekin

Çin Halk Kurtuluş Ordusu (PLA) Doğu Cephesi Komutanlığından yapılan açıklamada, "Tayvan Boğazı'nın doğusundaki bazı bölgelere konvansiyonel füzelerin ateşlendiği, hedeflerin başarıyla vurulduğu" belirtildi.

Savunma Bakanlığı, Pelosi'nin uçağının Tayvan'a ulaşmasının ardından, Ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurmuştu.

Ada'nın kuzey, güneybatı ve güneydoğusunda deniz ve hava unsurlarının katıldığı ortak tatbikatlar, doğusunda konvansiyonel füze testi ve Tayvan Boğazı'nda uzun mesafe top atışı talimi yapılacağı bildirilmişti.

7 Ağustos'a kadar sürmesi öngörülen tatbikatlar, Çin'in egemenlik ihtilafı içinde olduğu Ada'nın çevresinde fiili bir blokaj oluşturmuş durumda.

Altı bölgede yürütülen tatbikatlar nedeniyle bazı bölgeler gemi ve uçak trafiğine kapatılırken, boğaz geçişindeki güvenlik endişesi nedeniyle seferlerin aksadığı bildiriliyor.

Çin insansız hava aracı Kinmen Adası üzerinde uçtu

Öte yandan Tayvan Savunma Bakanlığı, Çin ordusuna ait bir insansız hava aracının, Pelosi'nin ayrılmasının ardından dün gece Tayvan'a bağlı Kinmen Adası (Quemoy) üzerinde uçtuğunu bildirdi.

1950'lerden beri Çin'e ait hiçbir hava aracı Kinmen üzerinde uçmamıştı.

Pelosi ve 5 kişilik Kongre heyetini taşıyan uçak önceki gece Tayvan'a ulaşmıştı. İki haftadır hakkında spekülasyon yapılan, ABD ile Çin arasında gerilime sebep olan ziyaret, Pekin'in tepkisini çekmişti.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Pelosi'nin uçağının Tayvan'a inmesinin hemen ardından yaptığı açıklamada, ziyareti kınadığını bildirmiş, Savunma Bakanlığı da Ada çevresinde "bir dizi askeri tatbikat" düzenleyeceğini duyurmuştu.

Tayvan'ı kendi topraklarının parçası kabul eden Pekin, ziyareti "egemenliğinin ve toprak bütünlüğünün ihlali" olarak gördüğü ve sert karşı tedbirler alacağı uyarısında bulunmuştu.

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