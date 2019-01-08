Çin, Malezya'daki yolsuzluk soruşturmalarına nüfuz etmeyi teklif etmiş

KUALA LUMPUR

Çin'in Malezya'da eski Başbakan Necip Rezak'ın adının karıştığı kamu kalkınma fonu (1MDB) yolsuzluğu iddialarına yönelik soruşturmaların seyrini değiştirmek için Malezyalı yetkililere teklifte bulunduğu iddia edildi.

Amerikan Wall Street Journal gazetesinin haberine göre, Çinli yetkililer, 2016'da Malezyalı hükümet yetkilileriyle yaptıkları görüşmede, Çin hükümetinin etkisini kullanarak 1MDB soruşturmasında yargılanan eski Başbakan Necip'e yakın isimlerin hukuki süreçten kurtulmasını sağlamayı teklif etti.

İddialara göre, Çinli yetkililer, 1MDB yolsuzluğu sanıklarını soruşturmadan kurtarma karşılığında Çin'in "Bir Kuşak, Bir Yol" projesinin Malezya ayağını oluşturan 34 milyar dolar değerindeki demir yolu ve doğal gaz boru hattı projelerini, Çin'in kar edeceği şekilde onaylama şartını koştu.

Haberde Necip'in, demir yolu ile doğal gaz boru hattı projelerinin Çinli bankalar tarafından finanse edilip Çinli firmalarca inşa edilmesine yönelik anlaşmayı imzaladığı da iddia edildi.

Çin'in aynı zamanda Hong Kong'da 1MDB soruşturmasını takip eden Wall Street Journal muhabirlerinin evine ve ofisine dinleme cihazı yerleştirip bilgilerin kaynağına ulaşma teklifinde bulunduğu öne sürüldü.

Hükümet iddiaları araştıracak

Wall Street Journal'ın haberi üzerine basına konuşan Malezya Hazine Bakanı Lim Guan Eng, iki ülke yetkilileri arasında böyle bir gizli anlaşmadan haberi olmadığını fakat hükümetin gazetenin hazırladığı haberi inceleyeceğini açıkladı.

Bakan Lim, Çin'in finanse ettiği projelerin fiyatının kasıtlı olarak artırıldığını önceden bildiğini belirterek "Yatırımlara dair böyle bir anlaşma olup olmadığını kontrol etmemiz lazım." dedi.

Gazetede iddia edilen görüşmelere yönelik ise Lim, kesin bir bilgiye ulaşıldığında hükümetin iddiaların peşine düşeceğini vurguladı.

- 1MDB yolsuzluk soruşturması

Kamu Kalkınma Fonu "1Malaysia Development Berhad (1MDB)" hakkında yürütülen yolsuzluk soruşturmasında eski Başbakan Necip Rezak'ın fona bağlı kurum, banka ve kuruluşlar aracılığıyla kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer ettiği öne sürülmüştü.

İddiaların kamuoyuna yansımasının ardından ülkede halk Necip'in yargılanması için günlerce gösteri düzenlemişti.

Başsavcılık, Necip'in şahsi hesaplarındaki paraların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip hakkındaki soruşturma, 6 Mayıs'ta düzenlenen genel seçimleri Mahathir Muhammed önderliğindeki muhalefet koalisyonuna karşı kaybedip görevden ayrılmasının ardından tekrar başlatılmıştı.

Eski Başbakan, 1MDB yolsuzluğu soruşturmasında 30'un üzerinde suçlamayla yargılanıyor.



Muhabir: Ömer Faruk Yıldız