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Dünya, Koronavirüs

Çin, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Hindistan'a destek vermeyi sürdürecek

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni tip koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle zor günler geçiren Hindistan'a destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Emre Aytekin   | 30.04.2021
Çin, Kovid-19 salgınıyla mücadelede Hindistan'a destek vermeyi sürdürecek

Ankara

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, yeni tip koronavirüs vakalarındaki artış nedeniyle zor günler geçiren Hindistan'a destek vermeye devam edeceklerini bildirdi.

Yerel basındaki haberlere göre, Devlet Başkanı Şi, Hindistan Başbakanı Nerandra Modi'ye gönderdiği mesajda salgındaki son durum nedeniyle duyduğu üzüntüyü ifade etti.

Şi, Çin'in Hindistan ile salgınla mücadele alanında iş birliğini güçlendireceğini, yardım ve destek sağlamaya devam edeceğini belirtti.

Tüm insanlığın ortak geleceği paylaşan bir topluluğun parçası olduğunu vurgulayan Şi, salgının nihai olarak üstesinden gelebilmenin ancak tüm ülkelerin dayanışması ve iş birliğiyle başarılabileceğini kaydetti.

Öte yandan, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Hindistan'a gönderilen 25 bin tüp tıbbi oksijenin ülkeye ulaştığını bildirdi.

Vang, 5 bin solunum cihazı, 21 bin oksijen üretici, 15 bin takip monitörü ve 3,8 ton tıbbi malzeme ve ilaçtan oluşan desteğin de yola çıktığını açıkladı.

İki ülke, geçen yıl Hindistan'ın Ladakh bölgesindeki sınır anlaşmazlığı nedeniyle çatışmanın eşiğine gelmişti. Çin'in yardım jestinin, bozulan ikili ilişkilerde olumlu hava yaratabileceği değerlendiriliyor.

Vaka sayısının son bir hafta 300 bini aştığı Hindistan, günlük olarak dünyada en fazla vaka ve ölüm kaydedilen ülke konumuna gelirken, vaka sayısındaki artış ülkenin sağlık sistemini çökme noktasına getirdi.

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