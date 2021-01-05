Euro
9.06
Dolar
7.38
BIST 100
1,494.56
Altın
1,947.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çin, İran nükleer anlaşmasındaki tüm taraflara ABD'yi anlaşmaya dönmeye ikna etme çağrısında bulundu

Çin, İran ile varılan nükleer anlaşmanın tüm taraflarına, ABD'yi anlaşmaya dönmeye ikna etmeleri çağrısı yaptı.

İbrahim Hakkı Çetinkaya   | 05.01.2021
Çin, İran nükleer anlaşmasındaki tüm taraflara ABD'yi anlaşmaya dönmeye ikna etme çağrısında bulundu

Ankara

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, "Acilen tüm tarafların ABD'yi mümkün olan en kısa sürede kapsamlı anlaşmaya geri dönmeye zorlaması gerekiyor." ifadesini kullandı.

İran'a yönelik tüm yaptırımların "kayıtsız şartsız" kaldırılması gerektiğini belirten Hua, "kapsamlı anlaşmayı tekrar yoluna sokmak için gerekli koşulların yaratılmasının" önemine dikkati çekti.

Hua ayrıca "Çin, İran nükleer meselesine müdahil tüm tarafları, sakin ve ölçülü kalmaya, kapsamlı anlaşmanın sürdürülmesi konusundaki fikir birliğine uymaya, gerilimi artıran eylemlerden kaçınmaya ve diplomatik çabalara ve geçişlere yer vermeye çağırıyor." dedi.

İran nükleer anlaşması

Ortak Kapsamlı Eylem Planı (JCPOA), İran'ın nükleer faaliyetlerinin denetlenmesi ve düzenlenmesi, bunun karşılığında yaptırımların kaldırılması amacıyla Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) daimi üyeleri ABD, İngiltere, Fransa, Rusya ve Çin'in yanı sıra Almanya ve AB ile İran arasında 2015'te imzalanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın yönetime gelmesiyle Washington anlaşmadan çekilmiş ve İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı. Anlaşmanın diğer taraflarından Washington'u durdurmasını isteyen ancak bunda başarılı olamayan İran, Temmuz 2019'da nükleer anlaşmanın bazı maddelerini, 5 Ocak 2020'de de anlaşmadan kaynaklanan tüm taahhütleri askıya aldığını açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail hapishanelerinde Kovid-19'a yakalanan Filistinli tutuklu sayısı artmaya devam ediyor
İran'da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı 100'ün altına düştü
Kovid-19'un ikinci dalgasında Avro Bölgesi'nde şirket kredileri ve para arzı arttı
Kovid-19'un daha hızlı yayılan türü İran'da da tespit edildi
Belçika'da Kovid-19'a karşı geniş çaplı aşılama başladı

Benzer haberler

Çin, İran nükleer anlaşmasındaki tüm taraflara ABD'yi anlaşmaya dönmeye ikna etme çağrısında bulundu

Çin, İran nükleer anlaşmasındaki tüm taraflara ABD'yi anlaşmaya dönmeye ikna etme çağrısında bulundu

İran'da Kovid-19 kaynaklı günlük can kaybı 100'ün altına düştü

İran'dan Trump dahil 48 ABD'li yetkili hakkında Süleymani suikastıyla ilgili kırmızı bülten talebi

ABD’de Trump yönetimi Kovid-19 salgınıyla mücadelede sınıfta kaldı

ABD’de Trump yönetimi Kovid-19 salgınıyla mücadelede sınıfta kaldı
GÖRÜŞ - Karabağ'da kim kazandı?

GÖRÜŞ - Karabağ'da kim kazandı?
New York borsası 3 Çinli şirketin liste dışı bırakılmasına yönelik kararı geri çekti

New York borsası 3 Çinli şirketin liste dışı bırakılmasına yönelik kararı geri çekti