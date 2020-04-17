Euro
7.50
Dolar
6.91
BIST 100
96,249.09
Altın
1,703.87
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

Çin’in Vuhan kentindeki Kovid-19 ölü sayısına 1290 kişi daha eklendi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle ölü sayısının 3 bin 869’a yükseldiği bildirildi.

Mahmut Atanur   | 17.04.2020
Çin’in Vuhan kentindeki Kovid-19 ölü sayısına 1290 kişi daha eklendi

Pekin


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Xinhua ajansının haberine göre, Hubey eyaletine bağlı Vuhan kenti idaresince, Kovid-19 kaynaklı daha önce 2 bin 579 olarak açıklanan hayatını kaybedenlere 1290 kişi daha eklenerek, yaşamını yitirenlerin sayısının 3 bin 869 olarak revize edildiği açıklandı.

Vuhan’daki vaka sayısının da 325 artışla 50 bin 333’e ulaştığı belirtilen açıklamada, evde ölen hastaların kayda girmemesi, yetersiz sağlık personeli nedeniyle eksik veya yanlış raporlanma, kurumlararası koordinasyon eksikliğinin verilerin farklı olmasına yol açtığı ifade edildi.

Açıklamada, salgında kaybedilen her hayatın bir ailenin acısı olduğu vurgulanarak, ölenlerin ailelerine başsağlığı dilendiği aktarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin’in Vuhan kentindeki Kovid-19 ölü sayısına 1290 kişi daha eklendi
ABD'deki en yaşlı Türklerden Safa Mediha Süleyman Kovid-19 sebebiyle hayatını kaybetti
Fransa Cumhurbaşkanı Macron: Çin'de Kovid-19'la ilgili bilmediğimiz şeyler oldu
ABD'de virüs önlemlerinin 3 aşamalı olarak gevşetilmesi planı
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Benzer haberler

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Türkiye'ye dönmek isteyenlere müjde

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan Türkiye'ye dönmek isteyenlere müjde

Çin’in Vuhan kentindeki Kovid-19 ölü sayısına 1290 kişi daha eklendi

Suudi Arabistan'dan Kovid-19 ile mücadele için G20 ülkelerine 8 milyar dolarlık finans desteği çağrısı

Londra'dan getirilen 262 Türk vatandaşı Çankırı'da yurda yerleştirildi

Londra'dan getirilen 262 Türk vatandaşı Çankırı'da yurda yerleştirildi
Ukrayna'dan getirilen biri bebek 142 Türk vatandaşı Rize'de yurda yerleştirildi

Ukrayna'dan getirilen biri bebek 142 Türk vatandaşı Rize'de yurda yerleştirildi
İsrail'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 143'e yükseldi

İsrail'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 143'e yükseldi