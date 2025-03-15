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Dünya

Çin, G7 dışişleri bakanlarının açıklamaları nedeniyle Kanada'yı protesto etti

Çin, Grup 7 (G7) ülkeleri dışişleri bakanlarının Kanada'nın Charlevoix şehrinde düzenledikleri toplantının ardından yaptığı açıklamalar nedeniyle ev sahibi Kanada'yı protesto ettiğini bildirdi.

Emre Aytekin  | 15.03.2025 - Güncelleme : 15.03.2025
Çin, G7 dışişleri bakanlarının açıklamaları nedeniyle Kanada'yı protesto etti

Pekin

Çin'in Kanada Büyükelçiliğinden yapılan açıklamada, bakanların ortak açıklamasında Tayvan, Güney Çin Denizi, Asya-Pasifik, Ukrayna krizi ve ekonomik konularda Çin'e yöneltilen eleştirilere karşı çıkılarak, "Çin'i baskılamak ve Çin'e saldırmak, G7'nin iç anlaşmazlıklarına deva olmayacaktır." ifadesi kullanıldı.

"Deniz Güvenliği ve Refahı Deklarasyonu" başlıklı açıklamanın Çin'e karşı ön yargı ve kötü niyet taşıdığı savunuldu, Çin'in buna karşı çıktığı ve Kanada'yı diplomatik kanallardan protesto ettiği belirtildi.

Tayvan'ın Çin'in ayrılmaz bir parçası, Tayvan sorununun Çin'in "iç işi" olduğu ve dış müdahalenin kabul edilemeyeceği vurgulanan açıklamada, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçılığa karşı çıkarak sağlanabileceğine işaret edildi.

Açıklamada, Tayvan bölgesinin uluslararası kuruluşlarda temsil edilmesinin "tek Çin" ilkesi çerçevesinde ele alınması gerektiği belirtildi.

Asya-Pasifik, "jeopolitik rekabetin satranç tahtası" olmayacak

Güney Çin Denizi'nin dünyanın en güvenli ve serbest deniz geçişi olduğunun altı çizilen açıklamada, Asya-Pasifik bölgesinin "barış ve kalkınmanın vadedilmiş toprağı" olduğu, "jeopolitik rekabetin satranç tahtası" olmayacağı ifade edildi.

Çin'in Ukrayna krizini başlatmadığı, taraf da olmadığı, çatışan taraflardan hiçbirine silah satmadığına dikkatin çekildiği açıklamada, "Ukrayna'da savaşta ateşe körükle giden G7 ülkeleri, Çin'i günah keçisi ilan edecek konumda değildir." değerlendirmesine yer verildi.

G7'nin Çin ekonomisindeki "kapasite fazlası üretim" ve "piyasayı bozucu faaliyetlere" ilişkin iddialarına tepki gösterilen açıklamada, G7 üyelerinin ekonomik ve ticari konuları siyasallaştırarak ve silah haline getirerek uluslararası ekonomik düzenin altını oyduğu, uluslararası piyasanın insicamını bozduğu ve uluslararası sanayi ve tedarik zincirlerinin istikrarına zarar verdiği savunuldu.

Açıklamada, G7'nin Çin'i karalamasının dünyayı yanıltamayacağı belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Çin'i baskılamak ve Çin'e saldırmak, G7'nin iç anlaşmazlıklarına deva olmayacaktır. G7'yi bir kez daha Soğuk Savaş mantalitesini ve ideolojik ön yargıları terk etmeye, başka ülkeler hakkında haksız ve aşağılayıcı açıklamalara ve onların iç işlerine karışmaya son vermeye ve uluslararası toplum içinde cepheleşme ve bölünme yaratmaktan kaçınmaya çağırıyoruz."

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