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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin: Gazze'de insani felaket yaşanıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Gazze'de insani felaketin yaşandığını belirterek, "Uluslararası toplum, böylesi bir trajedinin sürmesine izin vermemeli." dedi.

Emre Aytekin  | 06.11.2023 - Güncelleme : 06.11.2023
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin: Gazze'de insani felaket yaşanıyor

Pekin

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