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Çin Dışişleri Bakanlığı: Gazze, Filistinlilere aittir ve Filistin topraklarının ayrılmaz parçasıdır

Emre Aytekin  | 12.02.2025 - Güncelleme : 12.02.2025
Çin Dışişleri Bakanlığı: Gazze, Filistinlilere aittir ve Filistin topraklarının ayrılmaz parçasıdır

Beijing
Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Gazze, Filistinlilere aittir ve Filistin topraklarının ayrılmaz parçasıdır. Filistin halkının zorla yerinden edilmesine karşıyız" ifadeleri kullanıldı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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