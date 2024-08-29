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Dünya

Çin Dışişleri Bakanlığı: Çin, sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınamaktadır

Emre Aytekin  | 29.08.2024 - Güncelleme : 29.08.2024
Çin Dışişleri Bakanlığı: Çin, sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınamaktadır

Pekin
Çin Dışişleri Bakanlığı'ndan, "(İsrail'in Batı Şeria'daki saldırıları) Çin, gerilimi tırmandıran eylemlere karşı çıkmakta ve sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınamaktadır." açıklaması yapıldı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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