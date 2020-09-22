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Dünya

Çin Devlet Başkanı Şi: Kimseyle ne soğuk savaş ne de sıcak çatışmaya girme niyetinde değiliz

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, BM 75'inci Genel Kurulunda, "Herhangi bir ülke ile ne soğuk savaş ne de sıcak çatışmaya girme niyetinde değiliz." dedi.

Betül Yürük   | 22.09.2020
Çin Devlet Başkanı Şi: Kimseyle ne soğuk savaş ne de sıcak çatışmaya girme niyetinde değiliz

New York

Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, "Herhangi bir ülke ile ne soğuk savaş ne de sıcak çatışmaya girme niyetinde değiliz." dedi.

Birleşmiş Milletler (BM) 75'inci Genel Kuruluna video mesaj ile katılan Şi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından ülkesini sorumlu tutan ABD Başkanı Donald Trump'ın suçlamalarını reddederek, virüse karşı mücadelenin "siyasileştirilmemesi", "uluslararası mücadele" ve "küresel iyileşme" çağrısı yaptı.

Şi Cinping, ''Kovid-19 insanlığın karşı karşıya olduğu son kriz olmayacak, bu yüzden el ele vermeli ve bizi bekleyen diğer küresel zorluklarla başa çıkmaya hazır olmalıyız." ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Trump'ın "tek taraflı", "korumacı" ve "önce Amerika" mesajının aksine çok taraflı uluslararası sistemi savunan Şi, "Herhangi bir ülke ile ne soğuk savaş ne de sıcak çatışmaya girme niyetinde değiliz. Farklılıkları gidermek ve başkalarıyla olan anlaşmazlıkları çözmek için diyalog ve müzakereye devam edeceğiz. Sadece kendimizi kalkındırmaya çalışmayacağız ve biri kazanırken diğerinin kaybedeceği bir oyun oynamayacağız." değerlendirmesi yaptı.

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