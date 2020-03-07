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Dünya, Koronavirüs

Çin’de yeni tip koronovirüs hastalarının karantinada bulunduğu otel çöktü

Çin’in güneyindeki bir eyalette, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının karantinası için kullanılan otel çöktü.

Fuat Kabakcı   | 07.03.2020
Çin’de yeni tip koronovirüs hastalarının karantinada bulunduğu otel çöktü

Pekin

South China Morning Post gazetesinin haberine göre, ülkenin güneyindeki Fucien eyaletine bağlı Çüencou kentinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) hastalarının karantinası için kullanılan 5 katlı otel çöktü.

Nedeni henüz bilinmeyen çökme olayı öncesinde 70 kişinin bulunduğu bildirilen otelde, görgü tanıkları patlama sesi duyduklarını aktardı.

Bölgeye sevk edilen arama kurtarma ekipleri, 28 kişiyi kurtardı. Kurtarma çalışmalarıysa devam ediyor.

Çin'de Kovid-19 salgını nedeniyle özellikle salgının merkezi durumundaki Hubey eyaletinde, spor ve sergi salonları gibi binalar, hastanelerin kapasite yetmezliği nedeniyle geçici hastanelere çevrilmişti. Sayısı 16'ya ulaşan hastanelerin, salgının yavaşlaması sonrası tedricen kapatılacağı bildirilmişti.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle 3 bin 72 kişi hayatını kaybederken, virüs bulaşan kişi sayısının 80 bini aştığı kaydedilmişti.

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