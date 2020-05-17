Euro
7.43
Dolar
6.88
BIST 100
100,057.90
Altın
1,742.20
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çin büyükelçisinin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek

Çin yönetiminin, bu sabah hayatını kaybeden büyükelçisinin ölümünü soruşturmak için İsrail’e heyet göndereceği bildirildi.

Mustafa Deveci   | 17.05.2020
Çin büyükelçisinin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek Fotoğraf: Nir Keidar/AA

Kudüs

İsrail’in Haaretz gazetesinde yer alan haberde, Çin’in İsrail Büyükelçisi Du Wei’nin (58) ölümünü soruşturmak için Çinli bir heyetin İsrail’e geleceği belirtildi.

Heyetin incelemesinin ardından Du’nun cenazesinin defnedilmek üzere Çin’e götürüleceği ifade edildi.

Çin’in İsrail Büyükelçisi Du Wei, bu sabah Tel Aviv yakınlarındaki Herzliya kentindeki evinde ölü bulunmuştu.

Büyükelçinin ölümüyle ilgili İsrail polisi soruşturma başlatırken, İsrail basını, yapılan ilk incelemede Du’nun bedeninde darp izine rastlanmadığı ve kalp krizi sonucu hayatını kaybettiğinin tahmin edildiğini yazmıştı.

Çin’in Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İlk bulgular Büyükelçi Du Wei’nin beklenmedik sağlık sorunları nedeniyle hayatının kaybettiğini gösteriyor." ifadesine yer verilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump'ın Kovid-19 aşı ekibinin başına seçtiği Müslüman doktora yoğun ilgi
Koronavirüs salgınında son 24 saat
KKTC'de bir aydır Kovid-19 vakası görülmedi
ABD'deki 296 Türk vatandaşı Türkiye'ye getirildi
Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'den teşekkür mesajı

Benzer haberler

Çin büyükelçisinin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek

Çin büyükelçisinin ölümünü soruşturmak için İsrail'e heyet gönderecek

Çin'de artan Kovid-19 vakaları nedeniyle 6 yetkili görevden alındı

İsrail'deki koalisyon krizi çözüldü

Çin'den ABD'ye Huawei'ye kısıtlama konusunda 'devlet gücünü suistimal' suçlaması

Çin'den ABD'ye Huawei'ye kısıtlama konusunda 'devlet gücünü suistimal' suçlaması
Çin ana karasında son 24 saatte 5, Güney Kore'de 13 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi

Çin ana karasında son 24 saatte 5, Güney Kore'de 13 yeni Kovid-19 vakası tespit edildi
Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu

Çin'in İsrail Büyükelçisi evinde ölü bulundu