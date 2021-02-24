Euro
8.72
Dolar
7.18
BIST 100
1,483.02
Altın
1,798.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Çin, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserini Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret etmeye çağırdı

Uygur Türklerine ve Sincan'daki diğer azınlıklara yönelik uygulamaları tepki ile karşılanan Çin, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserini, Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret etmeye davet etti.

Şeyma Uzundere   | 24.02.2021
Çin, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserini Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret etmeye çağırdı

Ankara

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Vınbin, Pekin'de düzenlediği basın toplantısında, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserine Çin'i ve Sincan'ı ziyaret etmesi için davet ettiklerini söyledi.

Pekin'in, BM İnsan Hakları Komiserine yaptığı ziyaret çağrısı, Cenevre'de BM İnsan Hakları Konseyinin (UNHRC) 46. Oturumu devam ederken gerçekleşti.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 22 Şubat'taki oturumda yaptığı konuşmada, Uygur meselesi ile ilgili Türkiye'nin endişelerini dile getirmiş ve şeffaflık çağrısında bulunmuştu.

İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab da aynı gün oturumda yaptığı konuşmada, BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri veya başka bağımsız bir uzmanın Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ne erişimine izin verilmesini istemişti.

Çin Dışişleri Bakanı Vang Yi, Uygur halkı ile ilgili Çin’e yöneltilen suçlamaların cehalet ve ön yargıdan kaynaklandığını ifade etmişti.

Çin'in, Sincan'daki Müslüman azınlığa yönelik politikaları birçok ülke tarafından eleştiriliyor.

Kanada ve ABD, Çin'in Uygurlara yönelik uygulamalarını "soykırım" olarak nitelerken, Washington yönetimi, Uygurları zorla çalıştırmakla suçladığı Çinli firmalara ticari kısıtlamalar uyguluyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 9 bin 561 kişinin testi pozitif çıktı, 72 kişi hayatını kaybetti
ABD Gıda ve İlaç Dairesi: Johnson and Johnson'ın Kovid-19 aşısı güvenli ve etkili
Nijeryalı öğrenciler, sağlık çalışanlarının Kovid-19 hastalarıyla temasını en aza indirmek için robot tasarladı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 502 bin 698'e yükseldi
Bulgaristan’da Kovid-19 önlemleri gevşetiliyor

Benzer haberler

Çin, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserini Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret etmeye çağırdı

Çin, BM İnsan Hakları Yüksek Komiserini Sincan Uygur Özerk Bölgesi'ni ziyaret etmeye çağırdı

Çin: İran nükleer meselesine ilişkin gelişmeler kritik bir noktada

ABD eski düşmanlarına mı dönüyor?

Çin'in keşif aracı 'Tienvın-1', Mars'ın etrafında seyrettiği yörüngesini düzeltti

Çin'in keşif aracı 'Tienvın-1', Mars'ın etrafında seyrettiği yörüngesini düzeltti
Sınır ötesi ödemeler için dijital para projesine Çin ve BAE Merkez Bankaları da katıldı

Sınır ötesi ödemeler için dijital para projesine Çin ve BAE Merkez Bankaları da katıldı
Biden döneminde Hindistan-Çin ilişkilerinin geleceği

Biden döneminde Hindistan-Çin ilişkilerinin geleceği