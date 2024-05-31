Dolar
32.21
Euro
35.04
Altın
2,348.02
ETH/USDT
3,840.80
BTC/USDT
68,864.00
BIST 100
10,550.13
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Çin-Arap ülkeleri ortak açıklaması: İsrail'in Filistin halkına karşı süregelen saldırganlığını kınıyoruz

Emre Aytekin  | 31.05.2024 - Güncelleme : 31.05.2024
Çin-Arap ülkeleri ortak açıklaması: İsrail'in Filistin halkına karşı süregelen saldırganlığını kınıyoruz

Pekin

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kısıtlı iki kişinin oy kullandığı gerekçesiyle belde halkı yeniden sandık başına gidecek
Yargıtayın bozma kararı verdiği Hrant Dink cinayeti davasında mütalaa açıklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macaristan Başbakanı Orban ile telefonda görüştü
Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması 5 yıllık aranın ardından yeniden yapılacak
Diyarbakır'daki Dündar Apartmanı'nın depremde yıkılmasına ilişkin davada gerekçeli karar açıklandı

Benzer haberler

Slovenya'da hükümet binasına Filistin bayrağı asıldı

Slovenya'da hükümet binasına Filistin bayrağı asıldı

İspanya'dan Kudüs'teki konsolosluk faaliyetlerine kısıtlama getiren İsrail'e tepki

Gazze'deki hükümet: İsrail'in sınır kapılarını kapalı tutması kıtlığa neden oluyor

Çin-Arap ülkeleri ortak açıklaması: İsrail'in Filistin halkına karşı süregelen saldırganlığını kınıyoruz

Çin-Arap ülkeleri ortak açıklaması: İsrail'in Filistin halkına karşı süregelen saldırganlığını kınıyoruz
ABD ve Çin savunma bakanları Singapur'da ilk kez yüz yüze görüştü

ABD ve Çin savunma bakanları Singapur'da ilk kez yüz yüze görüştü
Hollandalı milletvekilleri, İsrail'in UCM'ye yönelik casusluk faaliyetlerinin araştırılmasını istiyor

Hollandalı milletvekilleri, İsrail'in UCM'ye yönelik casusluk faaliyetlerinin araştırılmasını istiyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet