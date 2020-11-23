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Dünya

Çin: ABD'nin Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmesi silah kontrolünü tehlikeye atıyor

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, ABD'nin Rusya ile silah kontrolünü sağlayan "Açık Semalar Anlaşması"ndan çekilmesinin gelecekte silah kontrolünü tehlikeye atacağını söyledi.

Nuri Aydın   | 23.11.2020
Çin: ABD'nin Açık Semalar Anlaşması'ndan çekilmesi silah kontrolünü tehlikeye atıyor

Pekin

Cao, başkent Pekin'de düzenlediği olağan basın toplantısında, ABD'nin Rusya ile silah kontrolünü sağlayan "Açık Semalar Anlaşması"ndan çekilmesine tepki gösterdi.

Sözcü Cao, ABD'nin “Açık Semalar Anlaşması”ndan çekilme hamlesinin, uluslararası silahların kontrolü ve silahsızlanma süreci üzerinde olumsuz bir etkiye sahip olduğunu belirtti.

Söz konusu adımın, taraflar arasında askeri güveni ve şeffaflığı baltaladığına dikkati çeken Cao, gelişmenin ilgili bölgelerde güvenlik ve istikrarı korumaya elverişli olmadığını kaydetti.

Rusya ve ABD, anlaşmayı imzalayan 34 ülke arasında

ABD yönetimi, dün, Rusya ile silah kontrolünü düzenleyen Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildiğini açıklamıştı.

Rusya ve ABD, askeri faaliyetlerde şeffaflığı teşvik etmek, silah kontrolünü ve diğer anlaşmaları gözlemlemeyi kolaylaştırmak amacıyla silahsız keşif uçuşlarına izin veren Açık Semalar Anlaşması'nı imzalayan 34 ülke arasında yer alıyor.

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) coğrafyasında güven ve güvenlik artırıcı önlem olarak öngörülen ve 1992'de imzaya açılan Açık Semalar Anlaşması'nın tarafları arasında Türkiye de bulunuyor.

Çin, anlaşmaya taraf ülkeler arasında yer almazken, her ülkenin askeri tesisleri teftiş etmesine izin vermişti.

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