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Dünya

Çin, ABD uçak gemilerinin Güney Çin Denizi'nde tatbikat yapmasına tepki gösterdi

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Venbin, "ABD Güney Çin Denizi'nde güç göstermek için sürekli gemilerini ve hava araçlarını yolluyor." ifadesini kullandı.

Emre Aytekin   | 09.02.2021
Çin, ABD uçak gemilerinin Güney Çin Denizi'nde tatbikat yapmasına tepki gösterdi

Ankara

Çin, ABD donanmasının iki uçak gemisinin Güney Çin Denizi'nde ortak tatbikat yapmasına tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Vang Venbin, günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada, "ABD Güney Çin Denizi'nde güç göstermek için sürekli gemilerini ve hava araçlarını yolluyor. Bu bölgedeki barış ve istikrara yardımcı bir tutum değil." ifadesini kullandı.

Sözcü Vang, Çin'in ulusal egemenliğini ve güvenliğini kararlılıkla savunmak için gereken adımları atacağını ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı korumak için bölge ülkeleriyle çalışacağını kaydetti.

Vang, Fransız donanmasına ait iki geminin Güney Çin Denizi'nde "seyrüsefer serbestisi" görevi icra etmesine ilişkin soruya da aynı sözlerle yanıt verdi.

ABD donanmasına ait USS Theodore Roosevelt ve USS Nimitz uçak gemileriyle onlara bağlı hücum grupları Güney Çin Denizi'nde ortak tatbikat düzenlemişti.

ABD'nin geçen hafta güdümlü füze taşıyan USS John McCain muhribini, Çin'in egemenlik iddiasında bulunduğu Güney Çin Denizi'ndeki Paracel Adaları yakınlarına yollamış, Çin ordusu hava ve deniz araçlarını bölgeye sevk ederek muhribi uzaklaştırmıştı.

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