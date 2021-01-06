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Dünya

Çin, ABD ile Tayvan arasında kurulacak askeri diyaloğa karşılık verecek

Çin Dışişleri Bakanlığı, ABD ile Tayvan arasında askeri diyalog kurulmasına karşı çıktıklarını, gelişmelerin seyrine göre gerekli cevabı vereceklerini bildirdi.

Fuat Kabakcı   | 06.01.2021
Çin, ABD ile Tayvan arasında kurulacak askeri diyaloğa karşılık verecek

Ankara

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hua Çunying, başkent Pekin’de düzenlediği olağan basın toplantısında, Tayvan ile ABD’nin, askeri diyalog kurma kararı çerçevesinde yapacağı görüntülü toplantıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 

Tayvan’ın Çin’in ulusal egemenlik ve toprak bütünlüğü meselesi olduğunu belirten Hua, gelişmelerin seyrine göre gerekli cevabı vereceklerini, egemenlik ve güvenlik çıkarlarını kararlılıkla koruyacaklarını vurguladı.

Hua, ABD’yi, Tayvan ile her türlü askeri ve resmi ilişkilerini durdurmaya çağırdı.

ABD Dışişleri Bakanlığı, Siyasi ve Askeri İşlerden Sorumlu Müsteşar R. Clarke Cooper’ın 6 Ocak'ta Tayvan'la siyasi ve askeri diyalog çerçevesinde görüntülü toplantı düzenleyeceğini açıklamıştı.

Tayvan makamları da iki tarafın siyasi, askeri ve güvenlik alanlarında yakın iş birliğini artırmak için çeşitli kanallarla iletişimi sürdürdüğünü belirtmişti. 


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