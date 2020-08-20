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Dünya

Çin, ABD ile Hong Kong arasındaki yargı iş birliği protokolünü askıya aldı

Çin, ABD ile Hong Kong Özel İdare Bölgesi arasındaki yargı alanındaki iş birliği protokolünü askıya aldığını duyurdu.

Emre Aytekin   | 20.08.2020
Çin, ABD ile Hong Kong arasındaki yargı iş birliği protokolünü askıya aldı

Ankara

Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Lician, kararın, ABD'nin Hong Kong ile yaptığı üç ikili anlaşmayı askıya almasına karşılık olduğunu belirtti.

Washington yönetimi, dün, kanun kaçaklarının ve hükümlülerin iadesi alanının ikili anlaşmalar ile uluslararası gemicilikten elde edilen gelirlere vergi muafiyeti getiren bir anlaşmayı askıya aldığını bildirmişti.

Çin'de yeni Ulusal Güvenlik Yasası'nın kabul edilmesinin ardından özerkliği tartışma konusu haline gelen bölgenin durumu, son dönemde ABD-Çin ilişkilerinde gerginlik yaratan konulardan biri haline gelmişti.

Ticaret anlaşması gözden geçirilecek

İki ülkenin ocakta imzaladıkları ihraç ürünlerinde gümrük tarifelerinin karşılıklı yükseltilmesini askıya alan 1. faz ticaret anlaşmasının durumunu görüşeceği bildirildi.

Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Feng, iki ülke heyetlerinin gelecek günlerde 6. ayını tamamlayacak olan 1 yıllık anlaşmanın gidişatını telekonferans yoluyla görüşeceğini kaydetti.

Hong Kong'un statüsü

Hong Kong, 1898'de imzalanan "kira sözleşmesi" ile uzun yıllar İngiltere hakimiyetinde kaldıktan sonra 1997'de Çin'e devredilmişti.

İmzalanan ortak deklarasyon çerçevesinde Hong Kong'a 2047'ye kadar basın, ifade, toplanma, inanç ve serbest akademik çalışma gibi özgürlükleri ile bağımsız idari ve hukuki yapısını koruma hakkı tanınmıştı.

Hong Kong, Çin'e bağlı olmasına rağmen kendine ait para birimi, dil, hukuk sistemi ve kimlik kullanıyor. Özerk yapılı bölgenin sadece savunma ve dış politika gibi konularda Pekin'e bağlı olduğu bu yönetim modeli, "bir ülke, iki sistem" olarak adlandırılıyor.

Ancak son dönemde Pekin yönetiminin, bölgenin özerk yapısına müdahaleye yönelik adımları özellikle Çin'de çıkarılan yeni Ulusal Güvenlik Yasası ile demokrasi yanlılarının hedef alınması bölge halkının ve uluslararası toplumun tepkisine yol açmıştı.

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