Cibuti'nin Ankara Büyükelçisi Abdillahi, "Cibuti küçük bir ülke ancak çok stratejik lokasyonda. Bölgenin giriş limanıyız. Biz Türkiye ile arasında çok stratejik bir ortaklık kurmak istiyoruz." dedi.

Fotoğraf: AA/Ahmet Furkan Mercan

ANKARA - Ahmet Furkan Mercan

Cibuti’nin Ankara Büyükelçisi Aden Hüseyin Abdillahi, ülkesinin bağımsızlığını kazandığı 41'inci yılda Türkiye-Cibuti ilişkilerini ve ülkesinin bölgeye ait vizyonlarını AA muhabirine değerlendirdi.

Cibuti’nin bağımsızlığını 1977 yılında kazandığını hatırlatan Abdillahi, "toplumsal olarak incelendiğinde bu zamana kadar geçen süreci ülkenin artık olgunlaşma çağına gelmesi şeklinde değerlendirdiğini" söyledi.

Abdillahi, iki ülke arasında 1980’lerde diplomatik ilişki kurulduğunu, son 5-6 yılda Türkiye ile diplomatik ivmenin arttığını dile getirdi.

"Türk serbest ticaret bölgesi çok önemli bir proje"

İki ülke arasındaki ilişkilerin sadece son dönemle sınırlı olmadığını, kökeninin 16. yüzyıla dayandığını anlatan Abdillahi, diplomatik ivmenin yanı sıra iki ülke arasındaki ticari bağları da kuvvetlendirmek istediklerini belirtti.

Abdillahi, Türk serbest ticaret bölgesi inşa edilmesi için Kasım 2015'te Türkiye’ye arazi tahsis edildiğini, buna yönelik fizibilite çalışmalarını Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin (TOBB) yürüttüğünü ifade ederek, şöyle devam etti:

“Cibuti küçük bir ülkedir ancak çok stratejik bir lokasyondadır. Bölgenin giriş limanıdır. Büyüme oranımız yüzde 7,6. Sayın Ekonomik Bakanı (Nihat) Zeybekci bir yılda tam 3 defa ülkemizi ziyaret etti. Neden? Biz iki ülke arasında çok stratejik bir ortaklık kurmak istiyoruz. Bunun da yolu özel ekonomik bölgenin, yani 'Turkish freezone'un tesis edilmesinden geçmektedir. Bu bir vizyondur. Aralıkta Cumhurbaşkanımız Guelleh buraya geldiğinde bu projenin sürecini yeniden masaya yatırdık. Türkiye'ye Türk serbest ticaret bölgesi kurması için 2015'te 5 milyon metrekare arazi tahsis ettik. Bu serbest ticaret bölgesi 'asal çarpan' gibi yeni kurulacak limanın tam içinde olan bir bölge, sadece Cibuti için değil, bölge için stratejik açıdan çok önemli bir projedir. Top artık Türkiye’dedir.”

"Doğu Afrika'da komşuların görüşmeleri önemli"

Büyükelçi Abdillahi, son dönemde bölge gündemine yansıyan Eritre-Etiyopya görüşmelerine de değindi.

Bölgedeki "Eritre sorununun" reddedilemeyeceğini belirten Abdillahi, ülkeler arası barış görüşmelerinden fayda umduklarını kaydederek, şunları kaydetti:

"Komşuların görüşmeleri iyileşmeye yönelik. Doğu Afrika'da Eritre ile problemimiz var. Bunu inkar edemeyiz. Birleşmiş Milletler’e (BM) endişelerimizi iletiyoruz. BM Güvenlik Konseyi yayımladığı kararlarda Eritre’yi defalarca kınamış, problemin barışçıl yolda çözüme kavuşturulması için uyumlu davranmaya teşvik etmiştir. Biz uyumlu davranıyoruz ve şeffafız. Artık bizim bunlarla uğraşacak vaktimiz yok. Biz Cibuti’ye demiryolu, liman, otoyol, okul gibi yatırımlarımızı sürdürürken bu sorunlarla uğraşamayız ancak komşuların görüşmelerinin iyileşmeye yönelik olduğunu görebiliyoruz. Neticenin fayda sağlayacağını ümit ediyoruz.”