Dolar
35.19
Euro
36.61
Altın
2,602.75
ETH/USDT
3,139.50
BTC/USDT
93,427.00
BIST 100
9,755.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Gaziantep'te Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Ödül Töreni’nde konuşuyor
logo
Dünya

Chido Kasırgası'ndan etkilenen Mayotte halkı, Macron'un istifasını istedi

Chido Kasırgası'ndan etkilenen Fransız kolonisi Mayotte'da halk, adayı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifa etmesi çağrısında bulundu.

Esra Taşkın  | 20.12.2024 - Güncelleme : 20.12.2024
Chido Kasırgası'ndan etkilenen Mayotte halkı, Macron'un istifasını istedi

Paris

Fransız basınındaki haberlere göre, Mayotte'da ağır hasar ve yıkıma neden olan kasırgadan 5 gün sonra adaya gelen Macron'un ziyareti devam ediyor.

Macron, dün akşam Mayotte'un Pamandzi kasabasında halkın tepkisiyle karşılaştı.

Kasırga sonrası adada su eksikliği ve kötü koşullardan şikayetçi olan yerel halk, Paris hükümetini eylemsizlikle suçladı.

Macron'un görüştüğü ada halkı, Fransa Cumhurbaşkanı'nın "yalanlar söylediğini" belirterek, "istifa" ve "su" sloganları attı.

Fransa Cumhurbaşkanı ise kasırgadan etkilenen kalabalığa, "Ben kasırga değilim. Sorumlu değilim." dedi.

Macron, argo bir kelime kullanarak, "Mayotte Adası Fransa'da olmasaydı, durumlarının 10 bin kat daha fazla pisliğin içinde olacağını" savunarak, "Hint Okyanusu'nda insanlara bu kadar yardım yapılan bir yer daha yok." dedi.

Öte yandan, Fransa, şimdiye kadar adada 31 kişinin hayatını kaybettiği ve yaklaşık 2 bin 500 kişinin yaralandığı Chido Kasırgası nedeniyle 23 Aralık'ta geçerli olacak bir günlük ulusal yas ilan etti.

Göreve yeni gelen Fransa Başbakanı François Bayrou da Mayotte Adası'nı yeniden inşa etmek için Parlamentoya özel bir tasarı sunacaklarını duyurdu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SSB Başkanı Görgün, KAAN'ın ikinci prototipinin üretim ve montaj faaliyetlerini inceledi
Hakim ve savcı yardımcılığı sınavının ikincisi hafta sonu gerçekleştirilecek
Ege, Marmara ve Akdeniz Bölgesi için kuvvetli yağış uyarısı
Milli İstihbarat Akademisince düzenlenen "Yapay Zeka, Toplum ve Güvenlik Çalıştayı" başladı
Yeşilay bağımlılıklarla mücadele için 120 üniversitede festival düzenleyecek

Benzer haberler

Chido Kasırgası'ndan etkilenen Mayotte halkı, Macron'un istifasını istedi

Chido Kasırgası'ndan etkilenen Mayotte halkı, Macron'un istifasını istedi

Fransa'da basketbol maçında İsrailli taraftarlar Filistin bayraklı genci darbetti

Fransa'da "kapanmayı" önleyecek özel bütçe tasarısı parlamentodan geçti

Fransa'da "telekulak" davasında Sarkozy'nin 1 yıl ev hapsi cezası onandı

Fransa'da "telekulak" davasında Sarkozy'nin 1 yıl ev hapsi cezası onandı
Fransız avukata göre Paris, UCM'nin Putin ve Netanyahu emirlerine çifte standartla yaklaşıyor

Fransız avukata göre Paris, UCM'nin Putin ve Netanyahu emirlerine çifte standartla yaklaşıyor
Fransa "çoğulcu" bir Suriye'den yana

Fransa "çoğulcu" bir Suriye'den yana
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet