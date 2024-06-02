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Dünya

Chicago Üniversitesi'nin Filistin'e destek kampına katılan öğrencilere diploma vermemesi protesto edildi

Chicago Üniversitesi'nde bir grup öğrenci, yönetimin kampüste Filistin'e destek amacıyla kurulan kampa katıldıkları gerekçesiyle 4 öğrenciye diplomalarını vermeme kararı nedeniyle mezuniyet törenini "Soykırımı durdurun!" çağrılarıyla protesto etti.

Salih Okuroğlu  | 02.06.2024 - Güncelleme : 02.06.2024
Chicago Üniversitesi'nin Filistin'e destek kampına katılan öğrencilere diploma vermemesi protesto edildi

Ankara

Filistin'e destek kampında yer alan 4 öğrenciye diplomalarını vermemesi sebebiyle Chicago Üniversitesi yönetimine yönelik öfke giderek artıyor.

Üniversitenin kararına tepki gösteren öğrenciler, konuşmalar sırasında alandan ayrılarak mezuniyet törenini protesto etti.

Yağmurlu havada iki saat süren mezuniyet töreni, öğrencilerin "Soykırımı durdurun!" çağrılarıyla kesintiye uğradı.

Filistin bayrakları sallayan ve Filistin'e destek pankartları taşıyan öğrenciler, resmi törenin ardından bir araya gelerek gösteri düzenledi.

Binlerce öğrenci ve birçok öğretim üyesi, üniversite yönetiminin kampa katılan 4 öğrenciye diplomalarını vermesi için dilekçe imzaladı, 10'dan fazla Chicago Belediye Meclisi üyesi de aynı talepte bulundukları mektup kaleme aldı.

"Gazze'de bir daha asla diploma alamayacak insanlar varken benim diplomamın bir önemi yok"

Diplomasının verilmeyeceği bildirilenlerden 4. sınıf öğrencisi Youssef Hasweh, yaptığı açıklamada, Gazze'deki insanların yanında durduğu için yaptıklarından pişmanlık duymadığını söyledi.

Hasweh, "Filistin'de ve Gazze'de bir daha asla sahneye çıkamayacak, asla diploma alamayacak insanlar varken benim diplomamın bir önemi yok. Onlar ne olacak? Onlar için kim savaşacak?" ifadelerini kullandı.

Öte yandan, üniversite yetkilileri, mezuniyet töreninden sonra protestocuların kapalı caddeye girmeye çalıştıklarını, okulla bağlantısı bulunmayan bir kişinin polis ekiplerince gözaltına alındığını duyurdu.

Üniversite yönetimi, 4 öğrenciye diplomalarının verilmeyeceğini bildirmişti

Chicago Üniversitesi öğrencisi Hasweh, yaptığı açıklamada, mezuniyete neredeyse bir hafta kala finallerini bitirmesinin hemen ardından kendisiyle beraber 3 öğrencinin, diplomalarıyla ilgili e-posta aldığını belirtmişti.

Hasweh, e-postada kampüste kurulan kampa katılmalarıyla ilgili disiplin süreci sonuçlanana kadar diplomalarının verilmeyeceğinin bildirildiğini ifade etmişti.

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