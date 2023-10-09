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Dünya

Chevron, İsrail'in talebi üzerine Akdeniz'deki Tamar gaz sahasında üretimini durdurdu

ABD'li enerji şirketi Chevron, İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar nedeniyle İsrail'in talebi üzerine Doğu Akdeniz'deki Tamar doğal gaz sahasında üretimi durdurduğunu bildirdi.

Sibel Morrow  | 09.10.2023 - Güncelleme : 09.10.2023
Chevron, İsrail'in talebi üzerine Akdeniz'deki Tamar gaz sahasında üretimini durdurdu

Ankara

Chevron'un AA muhabirine e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, şirketin faaliyetlerini sürdürdüğü tesisler ve üretim bölgelerinde güvenliğin sağlanmasının öncelikli olduğu belirtildi.

İsrail ve Hamas arasındaki çatışmalar sonrasında şirketin bölgedeki çalışanlarının bilgisine başvurulduğu kaydedilen açıklamada, "Chevron Mediterranean Limited'e, İsrail Enerji Bakanlığı tarafından Tamar üretim platformundaki üretimi durdurma talimatı verildi." ifadesine yer verildi.

Şirket, Tamar dışında kalan Leviathan sahasında gaz tedarikine devam ettiğini bildirdi.



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