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Dünya

Charlie Hebdo’nun eski binasının bulunduğu bölgede bıçaklı saldırı: 4 yaralı

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo’nun eski binasının bulunduğu bölgede bıçaklı bir saldırgan 4 kişiyi yaraladı. Saldırganın kaçtığı, yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Alaattin Doğru   | 25.09.2020
Charlie Hebdo’nun eski binasının bulunduğu bölgede bıçaklı saldırı: 4 yaralı

Paris

Fransa’nın başkenti Paris’te bir kişi, mizah dergisi Charlie Hebdo’nun eski binasının bulunduğu muhitte saldırı düzenleyerek 4 kişiyi yaraladı.

Fransız basınındaki haberlere göre, Charlie Hebdo’nun eski binasının bulunduğu 11. bölgedeki Nicolas-Appert Sokağı'nda, bir saldırgan bıçak veya satır olduğu belirtilen keskin bir aletle etrafındakilere saldırdı.

İkisi ağır 4 kişiyi yaralayan saldırganın olay yerinden kaçmayı başardığı, diğer yandan bölgede bir de şüpheli bir kolinin bırakıldığı belirtiliyor.

Paris Polisi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, bölgede ekiplerin bulunduğunu bildirerek, halktan bölgeye gitmemelerini istedi.

Fransız mizah dergisi Charlie Hebdo, Ocak 2015'te yayımladığı Hazreti Muhammed'in konu edildiği hakaret içerikli karikatürleri 1 Eylül'de tekrar yayımlamıştı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da konuyla ilgili açıklamasında, derginin eyleminin "ifade özgürlüğü" olduğunu savunmuştu.

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