Cezayirli öğrencilerden 'Buteflika rejimi temsilcilerine' karşı protesto
Cezayir'de "Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması" talebiyle düzenlenen gösteriye binlerce öğrenci katıldı.
Cezayir
Cezayir'de öğrenciler, "Abdulaziz Buteflika rejimi temsilcilerinin görevi bırakması" ve kalıcı reform talebiyle başkentte gösteri düzenledi.
Öğle saatlerinden itibaren başkentin merkezinde toplanan binlerce öğrenci, ülkede yaklaşık 2 aydır süren gösterilerin sembolü Merkez Postane Meydanı'na doğru yürüyüş gerçekleştirdi.
Öğrencilerden bazıları, okudukları bölümlere göre "baret, cetvel, önlük, stetoskop" gibi sembol nesneler taşıyarak yürüyüşe katıldı.
Öğrenciler, Cezayir'de 2 Nisan'da istifa eden eski Cumhurbaşkanı Buteflika'nın temsilcileri olarak tanımladıkları isimlerin istifa etmesi, yolsuzluklardan hesap sorulması ve ülkede kalıcı reformlar yapılması yönündeki taleplerini, pankartlara ve sloganlarına yansıttı.
Güvenlik güçleri, yürüyüşlerin yapıldığı bölgelerde yoğun önlem aldı.
Anayasa Konseyi Başkanı istifa etti
Bu arada göstericilerin görevi bırakmasını istediği isimlerden Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz, öğrencilerin protestosu sürerken istifa etti.
Bilayz, geçici Cumhurbaşkanı Abdulkadir bin Salih'e istifasını sundu.
Tayyib Bilayz, 10 Şubat'ta Abdulaziz Buteflika tarafından Cezayir'de yargı erkinin zirvesindeki Anayasa Konseyinin başkanlığına atanmıştı.
Buteflika gitti, protestolar devam ediyor
Cezayir'de 20 yıldır yönetimde olan Buteflika, yaklaşık 1,5 ay süren protestolar ve ordunun "uyarıları" sonucu 2 Nisan'da istifa etmişti.
Buteflika'nın felç geçirdiği ve tekerlekli sandalyeye mahkum olduğu son 6 yılda, ülkeyi, cumhurbaşkanından ziyade, cumhurbaşkanına kardeşi Said Buteflika, rejimin partisi Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN), güvenlik bürokrasisi, rejime yakın iş adamları oligarşisi ve ordudan figürlerin yer aldığı bir grubun yönettiği, halk arasında sıklıkla dile getiriliyordu. Cezayirliler, bu grubu "Güç" diye isimlendiriyordu.
Cezayir sokağında, Buteflika'nın istifasından sonra, "Güç"ün parçası ve Buteflika rejiminin temsilcisi olarak kabul edilen devletin zirvesindeki isimlerin gitmesi yönündeki ortak talep geniş katılımlı kitlesel gösterilerde öne çıkmıştı.
Cezayirliler, soyadlarına atıfta bulunarak "üç B" diye tanımladıkları, geçici Cumhurbaşkanı Bin Salih, Başbakan Nureddin Bedevi ve hükümeti, son olarak da yargının en üst makamındaki Anayasa Konseyi Başkanı Tayyib Bilayz'ın gitmesi konusunda gösterilerinde tek sesli kitlesel bir tavır ortaya koymuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.