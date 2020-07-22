Euro
7.93
Dolar
6.85
BIST 100
118,079.91
Altın
1,871.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Cezayirli milletvekilinden Suudi Arabistan, Mısır ve BAE'ye 'Ayasofya Camisi' tepkisi

Barış Toplumu Hareketi milletvekillerinden Hamdaduş, bazı Arap ülkelerinin Ayasofya Camisi'nin tekrar ibadete açılmasına yönelik tepkilerine tepki gösterdi.

Abderrazak Boulkemh,Ali Semerci   | 22.07.2020
Cezayirli milletvekilinden Suudi Arabistan, Mısır ve BAE'ye 'Ayasofya Camisi' tepkisi

Cezayir

Cezayir'deki en büyük İslami eğilimli parti Barış Toplumu Hareketi milletvekillerinden Nasır Hamdaduş, bazı Arap ülkelerinin Ayasofya Camisi'nin tekrar ibadete açılmasına yönelik tepkilerini "uygarlıktan uzaklaşma" olarak nitelendirdi.

Milletvekili Hamdaduş, "Ayasofya... Boyutlar ve Delaletler" başlığıyla kaleme aldığı makalesinde Suudi Arabistan, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Ayasofya Camisi'yle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

Partisinin Facebook sayfasında yayınlanan makalesinde Hamdaduş, "Batılıların Ayasofya'nın müze olarak kalması için seferber olması tuhaftır. Ancak bundan daha tuhaf olan şey Riyad, Kahire ve Abu Dabi'nin tepkisidir." ifadelerini kullandı.

Hamdaduş, "Suudi Arabistan, petrolü heder ettiği gibi dini de perişan etmeye doğru yönelirken, Türkiye İslam, kimlik, tarih ve medeniyetle uzlaşma bağlamında ilerliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanı Koca'dan 'Kurban Bayramı'nda mesafeye dikkat' uyarısı
California Kovid-19 vakalarında New York'u geride bıraktı
Koronavirüste son 24 saat
Fransa'da 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 7 kişi hayatını kaybetti

Benzer haberler

Cezayirli milletvekilinden Suudi Arabistan, Mısır ve BAE'ye 'Ayasofya Camisi' tepkisi

Cezayirli milletvekilinden Suudi Arabistan, Mısır ve BAE'ye 'Ayasofya Camisi' tepkisi

'Ayasofya Cami-i Şerifi Sempozyumu'nun detayları belli oldu

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Ayasofya Camisi'nde sosyal mesafeye uyarak düzenleme oluyor

Ayasofya Camisi'ndeki açılış hazırlıklarında sona yaklaşıldı

Ayasofya Camisi'ndeki açılış hazırlıklarında sona yaklaşıldı

Kültür ve Turizm Müdürü Yılmaz’dan Ayasofya’daki eserlere ilişkin açıklama

Kültür ve Turizm Müdürü Yılmaz’dan Ayasofya’daki eserlere ilişkin açıklama
Ayasofya Camisi'nde açılış hazırlıkları sürüyor

Ayasofya Camisi'nde açılış hazırlıkları sürüyor