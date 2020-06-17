Euro
7.70
Dolar
6.84
BIST 100
111,185.00
Altın
1,723.90
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Kriminal Daire Başkanlığında yeni nesil kriminal inceleme aracı KIRAÇ'ın tanıtımına katılıyor Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, AA Editör Masası'nın konuğu İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, grup toplantısında konuşuyor
logo
Dünya

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 22 Haziran'da Türkiye'ye ulaşacak

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 22 Haziran'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Murat Temizer   | 17.06.2020
Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 22 Haziran'da Türkiye'ye ulaşacak

Ankara

Cezayir'in Arzew Limanı'ndan yola çıkan "Berge Arzew" adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) gemisinin 22 Haziran'da Türkiye'de olması bekleniyor.

Uluslararası gemi takip verilerinden derlenen bilgilere göre, 11 Haziran'da Cezayir'den ayrılan LNG gemisi Tunus açıklarında seyrine devam ediyor.

Toplam 138 bin 89 metreküp kapasiteli geminin, 22 Haziran'da Aliağa LNG Terminali'ne yanaşması planlanıyor.

Bahamalar bayraklı gemi, 2004'te inşa edilmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 553 bini geçti
Hindistan'da Kovid-19 nedeniyle 2003 kişi yaşamını yitirdi
Aşı çalışmalarının son aşaması için gerekli altyapı hazır
Brezilya'da son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1282 kişi hayatını kaybetti
Meksika'da Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 730 kişi öldü

Benzer haberler

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 22 Haziran'da Türkiye'ye ulaşacak

Cezayir'den yola çıkan LNG gemisi 22 Haziran'da Türkiye'ye ulaşacak

Bakan Dönmez: Güney Gaz Koridoru'nun son bölümü TAP'ın deniz geçişi tamamlandı

İngiliz enerji şirketi Centrica 5 bin kişiyi işten çıkaracak

Gökçeada ve Bozcaada kendi elektriğini üretecek

Gökçeada ve Bozcaada kendi elektriğini üretecek
İzmir'de bir firma pelemir bitkisinden biyodizel üretti

İzmir'de bir firma pelemir bitkisinden biyodizel üretti
Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri yüzde 52,3 düştü

Gazprom'un doğal gaz ihracat geliri yüzde 52,3 düştü