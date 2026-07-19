Cezayir'de 2 Temmuz'da gerçekleştirilen milletvekili genel seçimlerinin nihai sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte siyasetin gündemi, kurulacak yeni hükümetin yapısı ve başbakanın kim olacağı sorusuna odaklandı.

Cezayir'de seçim sonrası gözler yeni hükümetin nasıl şekilleneceğine çevrildi Cezayir'de 2 Temmuz'da gerçekleştirilen milletvekili genel seçimlerinin nihai sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte siyasetin gündemi, kurulacak yeni hükümetin yapısı ve başbakanın kim olacağı sorusuna odaklandı.

Yasal prosedürler uyarınca Anayasa Mahkemesi tarafından ilan edilen nihai sonuçlar, "kesin ve itiraza kapalı" nitelik taşıyor.

Resmi Gazete'de yayımlanacak sonuçlar, Ulusal Halk Meclisi Başkanı İbrahim Buğali ile Ulusal Bağımsız Seçim Otoritesi Başkanı Vekili Kerim Halfan'a tebliğ edildi.

Bu sürecin ardından, seçimi kazanan milletvekillerinin 15 gün içinde yeni Meclisin ilk oturumu için göreve çağrılması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Tebbun'a parlamentoda güçlü destek

Anayasa Mahkemesi'nin açıkladığı sonuçlara göre, Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'un programını destekleyen partiler seçimde ilk üç sırayı paylaştı.

Ulusal Kurtuluş Cephesi (FLN) 91 sandalye ile birinci parti olurken, Demokratik Ulusal Birlik (RND) 74, Gelecek (El-Mustakbel) Cephesi ise 56 milletvekili çıkardı.

407 sandalyeli Ulusal Halk Meclisinde salt çoğunluk için 204 sandalye gerekiyor. Tebbun'u destekleyen ve 2024 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde aktif rol alan bu üç partinin toplam sandalye sayısı 221'e ulaşıyor.

Bu bloğa, önceki dönemde de Cumhurbaşkanını destekleyen 33 sandalyeli Bağımsızlar Grubu ile 40 sandalyeli İslami eğilimli Bina Hareketi'nin eklenmesiyle Tebbun, Mecliste oldukça konforlu bir çoğunluğa sahip oluyor.

Muhalefet cephesinde ise Mecliste grup kurma şartı olan en az 15 milletvekili sayısını aşan tek parti, 43 sandalye kazanan ülkenin en büyük İslami eğilimli partisi Barış Toplumu Hareketi (MSP) oldu

Diğer muhalif partilerden sol eğilimli Sosyalist Güçler Cephesi (FFS) 12, seküler Kültür ve Demokrasi Rallisi (RCD) 4, radikal solu temsil eden İşçi Partisi (PT) ise 3 sandalye elde ederek grup kurma yeterliliğine ulaşamadı.

Bu tablo, Cumhurbaşkanı Tebbun'un parlamentonun her iki kanadında da mutlak çoğunluğun desteğini arkasına aldığını, yasama ve denetim faaliyetlerinde tam bir hareket serbestisi kazandığını gösteriyor.

Hükümetin kurulmasında anayasal senaryolar

Nihai seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından hükümet kurma süreci, 2020 yılında yapılan anayasa değişiklikleri çerçevesinde şekillenecek.

Anayasa, seçim sonuçlarına göre iki farklı hükümet modeli öngörüyor. Mevcut tabloda olduğu gibi Cumhurbaşkanını destekleyen partilerin çoğunluğu elde etmesi durumunda, Anayasa'nın 103 ve 105. maddeleri uyarınca hükümete Cumhurbaşkanı tarafından atanan ve Cumhurbaşkanlığı programını uygulamakla görevli bir "Başbakan" liderlik ediyor.

Muhalefetin Mecliste çoğunluğu sağlaması senaryosunda ise Anayasa'nın 10. maddesi devreye girerek, Cumhurbaşkanının Meclis çoğunluğundan atamak zorunda olduğu bir "Hükümet Başkanı" dönemi başlıyor.

Karar Cumhurbaşkanı Tebbun'da

Cezayir Anayasası'nda seçimlerin ardından hükümetin otomatik olarak istifa etmesini zorunlu kılan açık bir hüküm bulunmuyor. Ancak yeni Meclis yapısına göre hükümetin yenilenmesi ülkede yerleşik siyasi uygulamalardan biri olarak kabul ediliyor.

Geniş anayasal yetkilere sahip Cumhurbaşkanı Tebbun'un önünde farklı seçenekler bulunuyor.

Tebbun, mevcut Başbakan Muhammed Nezir el-Arbavi ile yola devam edebileceği gibi yeni bir başbakan atama yoluna da gidebilir.

Tebbun, eylül ayında başlayacak sosyal ve ekonomik takvim ile yoğun çalışma dönemini dikkate alarak istikrarı korumak amacıyla mevcut kabinenin görevini geçici de olsa sürdürmesine karar verebilir veya bakanların performans değerlendirmesine göre kabinede kısmi bir revizyona gitmeyi de tercih edebilir.

Yeni kabine siyasi mi, teknokrat mı olacak?

Başbakanın belirlenmesinin ardından yeni kabinenin "siyasi" mi yoksa "teknokrat" ağırlıklı mı olacağı sorusu gündeme gelecek.

Cumhurbaşkanı Tebbun, 2021 seçimlerinde olduğu gibi siyasi partilerle istişare ederek Meclisteki büyük partilerin kadrolarından siyasi bir kabine oluşturabilir.

Fakat Anayasa, bu istişareleri zorunlu kılmadığı için Tebbun, doğrudan teknokrat isimlerden oluşan bir kabine atama yetkisine de sahip.

2021 yılındaki genel seçimlerin ardından siyasi partilerden bazı isimler kabinede yer bulmuş olsa da zaman içinde yapılan revizyonlarla mevcut kabine büyük oranda siyasi kimliği olmayan teknokrat bakanlardan oluşuyor.

Yeni dönemde Tebbun'un partilerin ağırlıkta olduğu bir koalisyon modelini mi yoksa teknokrat yönetimini mi seçeceği önümüzdeki günlerde netleşecek.